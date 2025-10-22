Dün altın fiyatlarında yaşanan tarihi düşüşün ardından Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) altın rezervlerini sattığı yönündeki iddialara Ekonomist İris Cibre’den net bir yanıt geldi. Cibre, yaptığı detaylı hesaplamalarla Merkez Bankası’nın altın satmadığını, aksine yükümlülükler düşüldüğünde net altın rezervlerinin yaklaşık 15 ton arttığını ortaya koydu.
Altın piyasasında endişe yaratan "brüt altın rezervi"ndeki düşüşün yanlış yorumlandığını belirten İris Cibre, durumun teknik detayını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda açıkladı.
2,5 TON DÜŞÜŞ GÖRÜNÜYORDU
Merkez Bankası’nın haftalık vaziyette açıkladığı brüt altın rezervi 2,5 ton düşmüş görünüyordu.
Bu düşüşün nedeni, TCMB’nin yükümlülüklerindeki azalmadan kaynaklanıyor. Cibre’ye göre bankacılık sektörünün altın mevduatı ve buna bağlı altın zorunlu karşılıkları toplamda 17,44 ton düşüş gösterdi.
Brüt rezervin düşmesi, yükümlülüklerin de düşmesiyle netleştirildiğinde, aslında Merkez Bankası’nın net altın varlığının 14,94 ton arttığı ortaya çıktı.
MERKEZ BANKASI NETTE ALICI KONUMUNDA
İris Cibre, hesaplamalarının sonucunda, TCMB’nin altın satışı yapmadığını ve stratejik olarak alım pozisyonunu koruduğunu vurguladı şu sözlerle:
"Sonuç olarak, TCMB 2025'te nette 41,4 Ton Altın almış. 2022'den beri de TCMB nette alıcı."