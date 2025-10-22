Altın piyasasında endişe yaratan "brüt altın rezervi"ndeki düşüşün yanlış yorumlandığını belirten İris Cibre, durumun teknik detayını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda açıkladı.

2,5 TON DÜŞÜŞ GÖRÜNÜYORDU

Merkez Bankası’nın haftalık vaziyette açıkladığı brüt altın rezervi 2,5 ton düşmüş görünüyordu.

Bu düşüşün nedeni, TCMB’nin yükümlülüklerindeki azalmadan kaynaklanıyor. Cibre’ye göre bankacılık sektörünün altın mevduatı ve buna bağlı altın zorunlu karşılıkları toplamda 17,44 ton düşüş gösterdi.

Brüt rezervin düşmesi, yükümlülüklerin de düşmesiyle netleştirildiğinde, aslında Merkez Bankası’nın net altın varlığının 14,94 ton arttığı ortaya çıktı.

MERKEZ BANKASI NETTE ALICI KONUMUNDA

İris Cibre, hesaplamalarının sonucunda, TCMB’nin altın satışı yapmadığını ve stratejik olarak alım pozisyonunu koruduğunu vurguladı şu sözlerle:

"Sonuç olarak, TCMB 2025'te nette 41,4 Ton Altın almış. 2022'den beri de TCMB nette alıcı."