Avalanche ağının son 6 aydaki performansı, kurumsal ilginin ne kadar arttığını gözler önüne seriyor. Özellikle Bitwise ve Grayscale gibi dev finans şirketlerinin spot AVAX ETF (Borsa Yatırım Fonu) başvuruları, piyasada büyük heyecan yarattı. Bu fonların onaylanması, AVAX'a çok daha geniş bir yatırımcı kitlesinden fon akışı sağlayarak fiyatını yukarı çekebilir.

Bununla birlikte, Avalanche'ın Gerçek Dünya Varlıkları (RWA) tokenizasyonunda öncü rolü de yükselişin diğer bir önemli sebebi. Gayrimenkulden tahvillere kadar çeşitli varlıkların blockchain üzerinde dijitalleştirilmesi, ağın kullanım alanını genişletiyor.

Ayrıca Güney Kore'de bir banka ile yapılan ortaklık sonucu başlatılan KRW1 stablecoin pilot çalışması, AVAX'ın geleneksel finansla entegrasyonunda ne kadar ciddi adımlar attığının en somut kanıtı. Tüm bu gelişmeler, sadece bir fiyata değil, aynı zamanda sağlam bir teknolojik altyapıya ve kurumsal desteğe işaret ediyor.

AVAX’IN TARİHSEL YOLCULUĞU: FIRTINALI BİR GEÇMİŞ

AVAX, 2020 yılında piyasaya çıktığından bu yana adeta bir rollercoaster yolculuğu yaşadı. İlk büyük yükselişini 2021 yılında, tüm kripto piyasasıyla birlikte yaşayarak 140 doların üzerine çıktı.

Bu dönemde Ethereum'a rakip olarak gösterilen ağ, yüksek hız ve düşük işlem ücretleri sayesinde büyük bir popülarite kazandı. Ancak 2022'deki ayı piyasası, AVAX'ı da sert vurdu ve fiyatı tek haneli seviyelere kadar geriledi.

2023 yılında ise, özellikle DeFi ve NFT ekosistemlerindeki canlanmayla birlikte AVAX'ın taban oluşturduğunu gördük.

Fiyat 10 dolar seviyelerinde stabilize olduktan sonra, 2024 başlarında başlayan yeni bir yükseliş trendiyle yeniden 50 doların üzerine tırmandı.

Bu hareket, AVAX'ın daha önce yaşadığı tepe noktalara ulaşma potansiyelinin hala güçlü olduğunu gösteriyor.

GRAFİK ANALİZİ: 100 DOLARLIK HEDEFE GİDEN YOL

Grafiğe baktığımızda, AVAX’ın geçmişteki 100 dolar seviyesinin önemli bir psikolojik ve teknik direnç noktası olduğunu görüyoruz. Şu anki fiyatlar, bu seviyenin oldukça altında olsa da, grafik üzerindeki bazı hareketler boğa piyasasının sinyallerini veriyor.

Geniş zaman aralığı grafiğinde, fiyatın 2022'deki düşüşten sonra bir "taban oluşturma" sürecine girdiğini görebiliriz. Bu, genellikle bir varlığın büyük bir yükseliş öncesi güç topladığı döneme işaret eder.

Fiyat, son dönemde 35-45 dolar bandındaki direnci kırmayı başardı ve bu da yükseliş trendinin devam edebileceği yönündeki beklentileri güçlendiriyor.

Eğer piyasa koşulları olumlu kalır ve yukarıda bahsettiğimiz olumlu haber akışı devam ederse, AVAX'ın 100 dolar seviyesine doğru bir hareket başlatması olası görünüyor.

Bu, mevcut fiyat seviyesinden bakıldığında yüzde 200'ü aşan bir getiri potansiyeli anlamına gelebilir.

Bu analizler ışığında, AVAX'ın geleceği parlak görünüyor. Peki sizce 100 dolar hedefi bu sefer gerçekleşir mi?

Not: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir; yalnızca teknik görünüme dayalı haber/analiz niteliği taşır.