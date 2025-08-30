Faiz oranlarının yükselişiyle birlikte mevduat hesapları yatırımcıların yeniden ilgisini çekmeye başladı. Özellikle yüksek tutarlı birikimlerini kısa vadeli değerlendirmek isteyen yatırımcılar için “5 milyon TL, 32 günde ne kadar faiz getirir?” sorusu öne çıkıyor. Bankaların sunduğu faiz oranları ve net kazançlara bakıldığında tablo dikkat çekici.

BANKALARA GÖRE 32 GÜNLÜK GETİRİ

Son güncel oranlara göre bankaların 5 milyon TL için sunduğu 32 günlük net faiz getirileri şöyle sıralanıyor:

Fibabanka (%49 faiz): 171.267 TL net kazanç

ING (%49 faiz): 158.647 TL net kazanç

Alternatif Bank (%47 faiz): 157.249 TL net kazanç

DenizBank (%47 faiz): 152.065 TL net kazanç

Yapı Kredi (%45 faiz): 155.411 TL net kazanç

QNB (%46,5 faiz): 150.421 TL net kazanç

Cepteteb (%46 faiz): 151.313 TL net kazanç

ORTALAMA KAZANÇ

5 milyon TL’nin 32 gün vadeli mevduat hesabında değerlendirilmesi, bankaya göre değişmekle birlikte 150 bin TL ile 171 bin TL arasında bir net faiz getirisi sağlıyor. Bu da günlük ortalama 4.700 TL ile 5.350 TL arasında ek gelir anlamına geliyor.

EN YÜKSEK FAİZ ORANI

Mevcut tabloya göre en yüksek net getiriyi Fibabanka sunuyor. %49 faiz oranıyla 32 gün sonunda 171 bin TL’nin üzerinde kazanç elde edilebiliyor. ING de yine %49 faizle öne çıkan bankalardan biri olurken, yeni müşteri kampanyaları sayesinde kısa vadede avantajlı oranlar sağlanıyor.

5 milyon TL’lik birikimini vadeli mevduat hesabına yönlendiren yatırımcı, yalnızca 32 günde ortalama 150 bin TL’nin üzerinde ek gelir elde edebiliyor. Faiz oranlarındaki küçük farklılıklar bile on binlerce liralık kazanç farkı yaratıyor. Bu nedenle yatırımcıların bankalar arasındaki oranları dikkatle karşılaştırması büyük önem taşıyor.

Yatırım tavsiyesi değildir