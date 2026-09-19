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Fon soruşturmasında yeni dalga: 15 şüpheli gözaltına alındı, malvarlıkları donduruldu
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3 hissede dev bedelsiz başladı! Payların fiyatları değişti
Tera Yatırım soruşturması büyüyor! 2 isim daha gözaltına alındı
Yeni müşterilere özel %1,99 faizli 50.000 TL fırsatı
Goldman Sachs, 2026 için Türkiye'de enflasyonu yüzde 29'a yükseltti!
Borsada geçen hafta 14 şirket geri alım programı başlattı!
Borsa şirketi 7 aydır beklenen birleşmeyi iptal etti!
Geçen hafta aracı kurumların hedef fiyat açıkladığı hisseler!
Topraktan çıkan servet: Altını geride bırakan 3 doğal hazine
Fon soruşturmasında yeni dalga: 15 şüpheli gözaltına alındı, malvarlıkları donduruldu
Yurt dışı üretici enflasyonu belli oldu! Enerjide 3 haneli artış
3 hissede dev bedelsiz başladı! Payların fiyatları değişti
Tera Yatırım soruşturması büyüyor! 2 isim daha gözaltına alındı
Yeni müşterilere özel %1,99 faizli 50.000 TL fırsatı
Goldman Sachs, 2026 için Türkiye'de enflasyonu yüzde 29'a yükseltti!
Borsada geçen hafta 14 şirket geri alım programı başlattı!
Borsa şirketi 7 aydır beklenen birleşmeyi iptal etti!
Geçen hafta aracı kurumların hedef fiyat açıkladığı hisseler!
Topraktan çıkan servet: Altını geride bırakan 3 doğal hazine
TCELL
TURKCELL
96.35
-0.85%
TTKOM
TURK TELEKOM
52.3
-0.15%
PETKM
PETKIM
20.86
-0.58%
SISE
SISE CAM
38.94
-0.68%
MGROS
MIGROS TICARET
519
-6%
ENKAI
ENKA INSAAT
84.1
-1.25%
YKBNK
YAPI VE KREDI BANK.
35.82
-0.42%
VAKBN
VAKIFLAR BANKASI
33.08
-0.02%
AKBNK
AKBANK
70.5
-0.2%
BIMAS
BIM MAGAZALAR
411.75
-8%
GARAN
GARANTI BANKASI
130.1
0.2%
FROTO
FORD OTOSAN
75.55
-0.45%
TUPRS
TUPRAS
405.25
-12%
TOASO
TOFAS OTO. FAB.
278.25
-6.25%
KRDMD
KARDEMIR (D)
43.3
-0.72%
ASELS
ASELSAN
366.5
-6.25%
EREGL
EREGLI DEMIR CELIK
35.94
-0.48%
EKGYO
EMLAK KONUT GMYO
18.8
-0.21%
KCHOL
KOC HOLDING
213.9
-0.8%
PGSUS
PEGASUS
147.1
-0.5%
ISCTR
IS BANKASI (C)
13.2
-0.06%
THYAO
TURK HAVA YOLLARI
285
-0.5%
AEFES
ANADOLU EFES
18.48
-0.31%
TAVHL
TAV HAVALIMANLARI
271.5
-4.75%
SASA
SASA POLYESTER
2.28
-0.07%
SAHOL
SABANCI HOLDING
87.4
-0.65%
GUBRF
GUBRE FABRIK.
429
-14.5%
ASTOR
ASTOR ENERJI
245.8
-2.2%
DSTKF
DESTEK FINANS FAKTORING
1786
-198%
TRALT
TURK ALTIN ISLETMELERI
48.92
-1.28%
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NASDAQ 100
Hisse Fiyat Fark% Hacim (TL) Düşük / Yüksek
NET GLOBAL ENDUSTRIYEL YAT. 33,94 9.98% 54,27 Mn 33,94 / 33,94
UNLU YATIRIM HOLDING 12,74 9.92% 20,52 Mn 12,40 / 12,74
GEDIK Y. MEN. DEG. 5,61 6.86% 83,88 Mn 5,18 / 5,77
INVEO YATIRIM HOLDING 6,77 6.11% 39,03 Mn 6,27 / 6,89
ERCIYAS CELIK BORU 39,52 5.78% 45,49 Mn 38,94 / 41,00
Tüm Artan Hisseler
Hisse Fiyat Fark% Hacim (TL) Düşük / Yüksek
MANAS ENERJI YONETIMI 21,96 -10% 214.988,40₺ 21,96 / 21,96
HATSAN GEMI 39,42 -10% 25,75 Mn 39,42 / 39,42
EFOR YATIRIM 17,46 -10% 384,24 Mn 17,46 / 19,08
KARDEMIR CELIK 153,00 -10% 2,18 Mn 153,00 / 153,00
IZMIR FIRCA 33,48 -10% 1,42 Mn 33,48 / 33,48
Tüm Azalan Hisseler
Hisse Fiyat Fark% Hacim (TL) Düşük / Yüksek
ASTOR ENERJI 246,30 -0.69% 2,91 Mr 243,00 / 253,50
TURK HAVA YOLLARI 285,75 0.09% 2,75 Mr 282,50 / 287,75
TUPRAS 406,75 -2.52% 2,48 Mr 402,00 / 416,25
AKBANK 70,55 -0.21% 2,23 Mr 69,70 / 70,95
ASELSAN 367,75 -1.34% 2,01 Mr 365,00 / 373,50
En Çok İşlem Görenler
Hisse Fiyat Fark% Hacim (TL) Düşük / Yüksek
ANADOLU EFES 18,56 -1.22% 106,97 Mn 18,48 / 18,83
AKBANK 70,55 -0.21% 2,23 Mr 69,70 / 70,95
ASELSAN 367,75 -1.34% 2,01 Mr 365,00 / 373,50
ASTOR ENERJI 246,30 -0.69% 2,91 Mr 243,00 / 253,50
BIM MAGAZALAR 413,50 -1.49% 824,75 Mn 412,75 / 423,50
Tüm BIST 30 Hisseleri
Hisse Fiyat Fark% Hacim (TL) Düşük / Yüksek
ANADOLU EFES 18,56 -1.22% 106,97 Mn 18,48 / 18,83
AKBANK 70,55 -0.21% 2,23 Mr 69,70 / 70,95
AKSA ENERJI 63,75 -2.89% 109,26 Mn 63,40 / 65,55
ALARKO HOLDING 106,60 -1.11% 82,69 Mn 105,30 / 108,40
ASELSAN 367,75 -1.34% 2,01 Mr 365,00 / 373,50
Tüm BIST 50 Hisseleri
Hisse Fiyat Fark% Hacim (TL) Düşük / Yüksek
ANADOLU EFES 18,56 -1.22% 106,97 Mn 18,48 / 18,83
AKBANK 70,55 -0.21% 2,23 Mr 69,70 / 70,95
AKSA 10,63 -2.03% 32,08 Mn 10,59 / 10,85
AKSA ENERJI 63,75 -2.89% 109,26 Mn 63,40 / 65,55
ALARKO HOLDING 106,60 -1.11% 82,69 Mn 105,30 / 108,40
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ADESE GAYRIMENKUL 0,72 -0.03% 10:48
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Ons Altın / USD 4.345,27 4.345,01 4.345,53 -0,76 11:00
Ons Altın / TL 212.036,29 211.988,62 212.083,95 -0,70 11:00
Çeyrek Altın 11.147,80 10.907,86 11.147,80 -0,69 11:00
Yarım Altın 22.295,60 21.747,54 22.295,60 -0,69 11:00
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İngiliz Sterlini 65,3472 65,3427 65,3518 -0,0300 10:59
Avustralya Doları 34,7812 34,7721 34,7903 0,1300 10:59
Kanada Doları 34,8225 34,8146 34,8305 -0,1600 10:59
İsviçre Frankı 59,2940 59,2745 59,3135 -0,0600 10:59
Çin Yuanı Offshore 7,2882 7,2863 7,2902 0,0500 10:59
Çin Yuanı 7,2884 7,2870 7,2899 0,0600 10:59
Rus Rublesi 0,5788 0,5786 0,5791 0,0300 10:50
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Bitcoin TetherUS 		81.718,01 1,75 10:59
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Bitcoin Türk Lirası 		3.975.516 2 10:59
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TL Faiz Oranları Dolar Faiz Oranları Euro Faiz Oranları
Banka 1 Aylık 3 Aylık 6 Aylık 12 Aylık
ANADOLUBANK Türk Lirası Mevduat Faizi % 44,00 % 44,00 % 44,00 % 44,00
AKBANK Türk Lirası Mevduat Faizi % 41,00 % 39,00 % 29,00 % 29,00
ALTERNATİF Türk Lirası Mevduat Faizi % 39,00 % 35,50 % 31,25 % 28,75
BURGAN BANK Türk Lirası Mevduat Faizi % 40,00 % 40,00 % 39,00 % 37,00
DENİZBANK Türk Lirası Mevduat Faizi % 36,75 % 39,50 % 37,00 % 36,00
FİBABANK Türk Lirası Mevduat Faizi % 43,00 % 35,00 % 35,00 % 35,00
FİNANSBANK Türk Lirası Mevduat Faizi % 31,50 % 25,25 % 24,25 % 24,25
HSBC Türk Lirası Mevduat Faizi % 42,50 % 36,50 % 36,50 % 36,50
ODEABANK Türk Lirası Mevduat Faizi % 39,00 % 36,00 % 23,50 % 16,00
ZİRAAT BANK Türk Lirası Mevduat Faizi % 34,00 % 33,00 % 33,00 % 28,00
Tüm Banka Faiz Oranları

Mevduat Faizi Hesapla

Banka Faiz Net Getiri
ANADOLUBANK % 44,00 311,67 TL
AKBANK % 41,00 290,42 TL
ALTERNATİF % 39,00 276,25 TL
BURGAN % 40,00 283,33 TL
DENİZBANK % 36,75 260,31 TL
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