Borsa İstanbul'da Tüpraş (TUPRS) hisselerinde yüksek hacimli özel emir işlemi gerçekleştirildi. TUPRS paylarında toplam 247 milyon 969 bin 449 TL tutarında işlem yapılırken, özel emirle el değiştiren pay miktarı 650 bin 282 lot oldu.

TUPRS HİSSESİNDE ÖZEL EMİR İŞLEMİ

Tüpraş hisselerinde gerçekleştirilen özel emir işleminde fiyat 381,326 TL olarak kaydedildi.

Hisse kodu Özel emir işlem hacmi Özel emir işlem adedi İşlem fiyatı TUPRS 247.969.449 TL 650.282 lot 381,326 TL

ÖZEL EMİR İŞLEMİ NEDİR?

Özel emir işlemleri, payın piyasada o sırada gerçekleşen işlemlerinden bağımsız olarak alıcı ve satıcı tarafın belirlenen koşullarda anlaşmasıyla gerçekleştiriliyor.

Emirde karşı yatırım kuruluşu, nominal tutar, fiyat veya getiri, valör ve ilgili sermaye piyasası aracı belirtiliyor. Sisteme girilen emir yalnızca işlemin gerçekleştirilmek istendiği karşı yatırım kuruluşu tarafından görülebiliyor.

Yüksek tutarlı bazı özel emir işlemlerinin ardından işlemin tarafları pay alım veya satımına ilişkin KAP açıklaması yapabiliyor. Herhangi bir bildirim yapılmaması halinde ise yalnızca özel emir verilerinden işlemin alıcı ve satıcısının kim olduğunu belirlemek mümkün olmuyor.