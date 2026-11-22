Borsa İstanbul'da fon soruşturması kapsamında isimleri gündeme gelen iki hissede dikkat çekici gelişmeler yaşanıyor. Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (PEKGY) ve Gündoğdu Gıda (GUNDG), 16-20 Kasım haftasında beş işlem günü üst üste tavan kapanış yaparak yatırımcılarına yüzde 60'ın üzerinde getiri sağladı. İki hisse de 23 Kasım Pazartesi günü işleme kapalı olacak.

Son iki haftada PEKGY yüzde 152,08, GUNDG ise yüzde 158,63 değer kazanırken iki şirketin paylarının Ana Pazar'dan Yakın İzleme Pazarı'na alınması kararlaştırıldı. Hisseler 24 Kasım Salı günü yeni pazarlarında yeniden işlem görmeye başlayacak.

PEKGY HİSSESİ 5 GÜN ÜST ÜSTE TAVAN YAPTI! İKİ HAFTADA YÜZDE 152 YÜKSELDİ

Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (PEKGY) hisseleri, 16-20 Kasım haftasının tamamını tavan fiyatından kapattı.

13 Kasım Cuma günü 1,51 TL seviyesinde bulunan hisse, 20 Kasım Cuma günü 2,42 TL'ye yükseldi. Böylece PEKGY'nin haftalık getirisi yüzde 60,26 olarak gerçekleşti.

Hissenin son iki haftalık performansı ise daha dikkat çekici oldu. 6 Kasım'da 0,96 TL'den kapanan PEKGY, iki haftada yaklaşık yüzde 152,08 değer kazandı.

Borsa İstanbul, PEKGY paylarının Kotasyon Yönergesi'nin 35/1-d maddesi kapsamında Yakın İzleme Pazarı'na alınmasına karar verdi.

Şirketin hisselerinde 23 Kasım Pazartesi günü işlem yapılamayacak. Paylar 24 Kasım Salı günü yeni pazarında yeniden işlem görmeye başlayacak.

GUNDG HİSSESİ BİR HAFTADA YÜZDE 60,86 YÜKSELDİ

Gündoğdu Gıda (GUNDG) hisselerinde de geçen hafta beş günlük tavan serisi yaşandı.

13 Kasım'da 116 TL seviyesinde bulunan hisse, 20 Kasım'da 186,60 TL'ye ulaşarak haftayı yüzde 60,86 yükselişle tamamladı.

GUNDG hisselerinin iki haftalık yükselişi ise yüzde 158,63'e ulaştı. Hisse, 6 Kasım'daki 72,15 TL seviyesinden 20 Kasım'da 186,60 TL'ye yükseldi.

Borsa İstanbul, GUNDG paylarının Kotasyon Yönergesi'nin 35/1-c maddesi kapsamında Yakın İzleme Pazarı'na alınmasını kararlaştırdı.

GUNDG hisselerinde de 23 Kasım Pazartesi günü işlem gerçekleştirilemeyecek. Şirket payları, 24 Kasım Salı günü Yakın İzleme Pazarı'nda yeniden işleme açılacak.

İKİ HİSSENİN GÜNLÜK FİYAT HAREKETLERİ

Tarih PEKGY kapanış GUNDG kapanış 13 Kasım Cuma 1,51 TL 116,00 TL 16 Kasım Pazartesi 1,66 TL 127,60 TL 17 Kasım Salı 1,82 TL 140,30 TL 18 Kasım Çarşamba 2,00 TL 154,30 TL 19 Kasım Perşembe 2,20 TL 169,70 TL 20 Kasım Cuma 2,42 TL 186,60 TL

İKİ HİSSEDE DAHA ÖNCE İŞLEM YASAĞI UYGULANMIŞTI

Pazar değişikliği öncesinde her iki hisse hakkında Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında açığa satış ve kredili işlem yasağı kararları da alınmıştı.

PEKGY hisselerinde 18 Kasım-17 Aralık, GUNDG hisselerinde ise 19 Kasım-18 Aralık tarihleri arasında söz konusu tedbirlerin uygulanması kararlaştırılmıştı.

Yakın İzleme Pazarı'na geçiş kararları ise bu tedbirlerden ayrı olarak Borsa İstanbul'un Kotasyon Yönergesi hükümleri kapsamında alındı.

Pazar değişikliği kararlarının yalnızca hisselerdeki tavan serilerinden kaynaklandığına ilişkin bir açıklama bulunmuyor.

FON SORUŞTURMASINDA DA GÜNDEME GELMİŞLERDİ

Peş peşe tavan kapanışları ve Yakın İzleme Pazarı kararlarıyla dikkat çeken PEKGY ve GUNDG hisseleri, daha önce fon soruşturması kapsamında yaşanan gelişmelerle de gündeme gelmişti.

Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (PEKGY), 4 Kasım'da Kamuyu Aydınlatma Platformuna yaptığı açıklamada, İstanbul 11. Sulh Ceza Hakimliğinin 3 Kasım 2026 tarihli kararıyla Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun (TMSF) şirkete kayyım olarak atandığını duyurmuştu.

Şirketin yönetim kurulu TMSF tarafından yeniden oluşturulurken yönetim ve temsil yetkisi de yeni yönetim kuruluna geçmişti.

Gündoğdu Gıda (GUNDG) ise Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) Eylül 2026'da yayımladığı 2026/59 sayılı bültende yer almıştı.

SPK, GUNDG pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler nedeniyle 8 kişi hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına ve söz konusu kişilere iki yıl süreyle işlem yasağı uygulanmasına karar vermişti.

YAKIN İZLEME PAZARI'NA ALINAN HİSSELERE NE OLUYOR?

Yakın İzleme Pazarı, Borsa İstanbul'da belirli koşullar nedeniyle daha yakından takip edilmesi gereken şirketlerin paylarının işlem gördüğü pazar olarak biliniyor.

PEKGY ve GUNDG hisseleri, 23 Kasım Pazartesi günü işlemlere kapalı kaldıktan sonra 24 Kasım Salı günü Yakın İzleme Pazarı'nda yeniden işlem görmeye başlayacak.

Pazar değişikliği, şirketlerin hisselerinin Borsa İstanbul'dan tamamen çıkarıldığı anlamına gelmiyor.

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