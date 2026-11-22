Borsa İstanbul'da 16-20 Kasım 2026 haftasında özel emir işlemlerinde milyarlarca liralık hacim oluştu. Beş işlem günü boyunca 13 farklı hissede toplam 3 milyar 6 milyon 247 bin 919 TL'lik özel emir işlem hacmi kaydedildi. Haftanın en yüksek işlem hacmi Aselsan (ASELS) hisselerinde gerçekleşirken Türk Hava Yolları (THYAO), Koç Holding (KCHOL) ve Tüpraş (TUPRS) da yüksek hacimli özel emir işlemleri yapıldı.

Hafta boyunca özel emir kapsamında toplam 26 milyon 743 bin 390 lotluk işlem gerçekleşti. En yüksek günlük hacim 1,23 milyar TL ile 17 Kasım Salı günü kaydedildi.

Aselsan hisselerinde haftalık özel emir işlem hacmi 1,11 milyar TL'yi aşarken Türk Hava Yolları'nda 512,78 milyon TL, Koç Holding'de ise 304,8 milyon TL'lik işlem gerçekleştirildi.

16-20 KASIM HAFTASINDA EN YÜKSEK ÖZEL EMİR HACMİ HANGİ HİSSELERDE GERÇEKLEŞTİ?

Haftalık toplam işlem hacminde Aselsan 1.113.650.000 TL ile ilk sırada yer aldı. Türk Hava Yolları 512.787.500 TL ile ikinci, Koç Holding ise 304.800.000 TL ile üçüncü oldu.

Hisse kodu Haftalık özel emir hacmi (TL) ASELS 1.113.650.000 THYAO 512.787.500 KCHOL 304.800.000 TUPRS 261.600.000 AKBNK 207.525.000 BIMAS 177.600.000 ISCTR 169.010.000 SAHOL 83.850.000 GARAN 60.000.000 CCOLA 41.676.126 PGSUS 32.440.000 EREGL 31.260.000 ARCLK 10.049.293

16 KASIM PAZARTESİ ÖZEL EMİR İŞLEMLERİ

Haftanın ilk işlem gününde 6 hissede toplam 816,68 milyon TL'lik özel emir işlemi gerçekleşti. Günün en yüksek işlem hacmi 429,4 milyon TL ile Aselsan'da kaydedildi. BİM ve Tüpraş da yüksek işlem hacimleriyle öne çıktı.

Hisse kodu Özel emir işlem hacmi (TL) İşlem adedi (lot) İşlem fiyatı (TL) AKBNK 69.700.000 1.000.000 69,70 ARCLK 10.049.293 146.705 68,50 ASELS 429.400.000 1.200.000 357,833 BIMAS 177.600.000 450.000 394,667 THYAO 40.187.500 125.000 321,50 TUPRS 89.750.000 250.000 359,00

17 KASIM SALI ÖZEL EMİR İŞLEMLERİ

Haftanın en yüksek özel emir işlem hacmi salı günü gerçekleşti. Toplam 9 hissede 1 milyar 232 milyon 590 bin TL'lik işlem kaydedildi.

Aselsan 347,5 milyon TL ile günün en yüksek hacmine ulaşırken Koç Holding'de 304,8 milyon TL, Türk Hava Yolları'nda 162,6 milyon TL'lik işlem yapıldı.

Hisse kodu Özel emir işlem hacmi (TL) İşlem adedi (lot) İşlem fiyatı (TL) AKBNK 69.650.000 1.000.000 69,65 ASELS 347.500.000 1.000.000 347,50 GARAN 60.000.000 400.000 150,00 ISCTR 67.300.000 5.000.000 13,46 KCHOL 304.800.000 1.500.000 203,20 PGSUS 32.440.000 200.000 162,20 SAHOL 83.850.000 1.000.000 83,85 THYAO 162.600.000 500.000 325,20 TUPRS 104.450.000 300.000 348,167

18 KASIM ÇARŞAMBA ÖZEL EMİR İŞLEMLERİ

Çarşamba günü özel emir işlemleri üç hissede yoğunlaştı. Akbank (AKBNK), Coca-Cola İçecek (CCOLA) ve Türk Hava Yolları (THYAO) hisselerinde toplam 191,1 milyon TL'lik işlem gerçekleşti.

Hisse kodu Özel emir işlem hacmi (TL) İşlem adedi (lot) İşlem fiyatı (TL) AKBNK 68.175.000 1.000.000 68,175 CCOLA 41.676.126 521.685 79,888 THYAO 81.250.000 250.000 325,00

19 KASIM PERŞEMBE ÖZEL EMİR İŞLEMLERİ

Perşembe günü özel emir işlem hacmi yeniden yükseldi. Beş hissede toplam 702 milyon 320 bin TL'lik işlem gerçekleşirken Aselsan 336,75 milyon TL ile ilk sırada yer aldı.

Türk Hava Yolları'nda 228,75 milyon TL, Tüpraş'ta ise 67,4 milyon TL'lik özel emir işlemi kaydedildi.

Hisse kodu Özel emir işlem hacmi (TL) İşlem adedi (lot) İşlem fiyatı (TL) ASELS 336.750.000 1.000.000 336,75 EREGL 31.260.000 1.000.000 31,26 ISCTR 38.160.000 3.000.000 12,72 THYAO 228.750.000 700.000 326,786 TUPRS 67.400.000 200.000 337,00

20 KASIM CUMA ÖZEL EMİR İŞLEMLERİ

Haftanın son işlem gününde yalnızca İş Bankası C (ISCTR) paylarında özel emir işlemi kaydedildi.

ISCTR hisselerinde 5 milyon lotluk işlem, 12,71 TL fiyat üzerinden gerçekleştirildi. Toplam işlem hacmi 63 milyon 550 bin TL oldu.

Hisse kodu Özel emir işlem hacmi (TL) İşlem adedi (lot) İşlem fiyatı (TL) ISCTR 63.550.000 5.000.000 12,71

ÖZEL EMİR İŞLEMİ NEDİR?

Özel emir işlemleri, belirli miktar ve fiyat koşullarıyla gerçekleştirilen işlemleri ifade ediyor. Bu veriler tek başına ilgili hisselerde net para girişi veya çıkışı yaşandığını ya da hisse fiyatının yükseleceğini veya düşeceğini göstermiyor.

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