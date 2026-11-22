Borsa İstanbul'da 16-20 Kasım haftasında 13 hissede 3 milyar TL'lik özel emir işlemi gerçekleşti. İşte hisseler, işlem hacimleri ve fiyatları.
Borsa İstanbul'da 16-20 Kasım 2026 haftasında özel emir işlemlerinde milyarlarca liralık hacim oluştu. Beş işlem günü boyunca 13 farklı hissede toplam 3 milyar 6 milyon 247 bin 919 TL'lik özel emir işlem hacmi kaydedildi. Haftanın en yüksek işlem hacmi Aselsan (ASELS) hisselerinde gerçekleşirken Türk Hava Yolları (THYAO), Koç Holding (KCHOL) ve Tüpraş (TUPRS) da yüksek hacimli özel emir işlemleri yapıldı.
Hafta boyunca özel emir kapsamında toplam 26 milyon 743 bin 390 lotluk işlem gerçekleşti. En yüksek günlük hacim 1,23 milyar TL ile 17 Kasım Salı günü kaydedildi.
Aselsan hisselerinde haftalık özel emir işlem hacmi 1,11 milyar TL'yi aşarken Türk Hava Yolları'nda 512,78 milyon TL, Koç Holding'de ise 304,8 milyon TL'lik işlem gerçekleştirildi.
16-20 KASIM HAFTASINDA EN YÜKSEK ÖZEL EMİR HACMİ HANGİ HİSSELERDE GERÇEKLEŞTİ?
Haftalık toplam işlem hacminde Aselsan 1.113.650.000 TL ile ilk sırada yer aldı. Türk Hava Yolları 512.787.500 TL ile ikinci, Koç Holding ise 304.800.000 TL ile üçüncü oldu.
|Hisse kodu
|Haftalık özel emir hacmi (TL)
|ASELS
|1.113.650.000
|THYAO
|512.787.500
|KCHOL
|304.800.000
|TUPRS
|261.600.000
|AKBNK
|207.525.000
|BIMAS
|177.600.000
|ISCTR
|169.010.000
|SAHOL
|83.850.000
|GARAN
|60.000.000
|CCOLA
|41.676.126
|PGSUS
|32.440.000
|EREGL
|31.260.000
|ARCLK
|10.049.293
16 KASIM PAZARTESİ ÖZEL EMİR İŞLEMLERİ
Haftanın ilk işlem gününde 6 hissede toplam 816,68 milyon TL'lik özel emir işlemi gerçekleşti. Günün en yüksek işlem hacmi 429,4 milyon TL ile Aselsan'da kaydedildi. BİM ve Tüpraş da yüksek işlem hacimleriyle öne çıktı.
|Hisse kodu
|Özel emir işlem hacmi (TL)
|İşlem adedi (lot)
|İşlem fiyatı (TL)
|AKBNK
|69.700.000
|1.000.000
|69,70
|ARCLK
|10.049.293
|146.705
|68,50
|ASELS
|429.400.000
|1.200.000
|357,833
|BIMAS
|177.600.000
|450.000
|394,667
|THYAO
|40.187.500
|125.000
|321,50
|TUPRS
|89.750.000
|250.000
|359,00
17 KASIM SALI ÖZEL EMİR İŞLEMLERİ
Haftanın en yüksek özel emir işlem hacmi salı günü gerçekleşti. Toplam 9 hissede 1 milyar 232 milyon 590 bin TL'lik işlem kaydedildi.
Aselsan 347,5 milyon TL ile günün en yüksek hacmine ulaşırken Koç Holding'de 304,8 milyon TL, Türk Hava Yolları'nda 162,6 milyon TL'lik işlem yapıldı.
|Hisse kodu
|Özel emir işlem hacmi (TL)
|İşlem adedi (lot)
|İşlem fiyatı (TL)
|AKBNK
|69.650.000
|1.000.000
|69,65
|ASELS
|347.500.000
|1.000.000
|347,50
|GARAN
|60.000.000
|400.000
|150,00
|ISCTR
|67.300.000
|5.000.000
|13,46
|KCHOL
|304.800.000
|1.500.000
|203,20
|PGSUS
|32.440.000
|200.000
|162,20
|SAHOL
|83.850.000
|1.000.000
|83,85
|THYAO
|162.600.000
|500.000
|325,20
|TUPRS
|104.450.000
|300.000
|348,167
18 KASIM ÇARŞAMBA ÖZEL EMİR İŞLEMLERİ
Çarşamba günü özel emir işlemleri üç hissede yoğunlaştı. Akbank (AKBNK), Coca-Cola İçecek (CCOLA) ve Türk Hava Yolları (THYAO) hisselerinde toplam 191,1 milyon TL'lik işlem gerçekleşti.
|Hisse kodu
|Özel emir işlem hacmi (TL)
|İşlem adedi (lot)
|İşlem fiyatı (TL)
|AKBNK
|68.175.000
|1.000.000
|68,175
|CCOLA
|41.676.126
|521.685
|79,888
|THYAO
|81.250.000
|250.000
|325,00
19 KASIM PERŞEMBE ÖZEL EMİR İŞLEMLERİ
Perşembe günü özel emir işlem hacmi yeniden yükseldi. Beş hissede toplam 702 milyon 320 bin TL'lik işlem gerçekleşirken Aselsan 336,75 milyon TL ile ilk sırada yer aldı.
Türk Hava Yolları'nda 228,75 milyon TL, Tüpraş'ta ise 67,4 milyon TL'lik özel emir işlemi kaydedildi.
|Hisse kodu
|Özel emir işlem hacmi (TL)
|İşlem adedi (lot)
|İşlem fiyatı (TL)
|ASELS
|336.750.000
|1.000.000
|336,75
|EREGL
|31.260.000
|1.000.000
|31,26
|ISCTR
|38.160.000
|3.000.000
|12,72
|THYAO
|228.750.000
|700.000
|326,786
|TUPRS
|67.400.000
|200.000
|337,00
20 KASIM CUMA ÖZEL EMİR İŞLEMLERİ
Haftanın son işlem gününde yalnızca İş Bankası C (ISCTR) paylarında özel emir işlemi kaydedildi.
ISCTR hisselerinde 5 milyon lotluk işlem, 12,71 TL fiyat üzerinden gerçekleştirildi. Toplam işlem hacmi 63 milyon 550 bin TL oldu.
|Hisse kodu
|Özel emir işlem hacmi (TL)
|İşlem adedi (lot)
|İşlem fiyatı (TL)
|ISCTR
|63.550.000
|5.000.000
|12,71
ÖZEL EMİR İŞLEMİ NEDİR?
Özel emir işlemleri, belirli miktar ve fiyat koşullarıyla gerçekleştirilen işlemleri ifade ediyor. Bu veriler tek başına ilgili hisselerde net para girişi veya çıkışı yaşandığını ya da hisse fiyatının yükseleceğini veya düşeceğini göstermiyor.
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