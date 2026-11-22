Borsa İstanbul'da yeni haftada iki şirket bedelsiz sermaye artırımı gerçekleştirecek. Yatırımcıların takip ettiği bedelsiz takviminde ilk işlem yarın başlayacak. Flap Kongre (FLAP), 23 Kasım Pazartesi günü yüzde 326,67 oranında bedelsiz sermaye artırımı yaparken Plastikkart (PKART) ise 27 Kasım Cuma günü yüzde 1.218,68 oranında bedelsiz pay dağıtacak.

Sermaye Piyasası Kurulundan (SPK) onay alan iki şirketin sermayeleri önemli ölçüde artacak. FLAP'ın sermayesi 93,75 milyon TL'den 400 milyon TL'ye, PKART'ın sermayesi ise 22,75 milyon TL'den 300 milyon TL'ye yükselecek.

İşte 23-27 Kasım 2026 haftasında bedelsiz sermaye artırımı yapacak şirketler, bedelsiz oranları ve hak kullanım tarihleri...

FLAP YÜZDE 326,67 BEDELSİZ SERMAYE ARTIRIMI YAPACAK

Flap Kongre Toplantı Hizmetleri Otomotiv ve Turizm A.Ş. (FLAP), mevcut 93 milyon 750 bin TL olan çıkarılmış sermayesini 306 milyon 250 bin TL artırarak 400 milyon TL'ye yükseltecek.

Sermaye artırımının 200 milyon TL'lik kısmı sermaye düzeltmesi olumlu farklarından, 106 milyon 250 bin TL'lik kısmı ise emisyon primlerinden karşılanacak.

Bedelsiz oranı: %326,66666

Mevcut sermaye: 93.750.000 TL

Yeni sermaye: 400.000.000 TL

Hak kullanım başlangıcı: 23 Kasım 2026

Kayıt tarihi: 24 Kasım 2026

Payların hesaplara geçiş tarihi: 25 Kasım 2026

Şirketin sermaye artırımı SPK tarafından 13 Kasım 2026 tarihinde onaylandı.

PKART YÜZDE 1.218,68 BEDELSİZ SERMAYE ARTIRIMI YAPACAK

Plastikkart Akıllı Kart İletişim Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (PKART), çıkarılmış sermayesini 22 milyon 750 bin TL'den 300 milyon TL'ye yükseltecek.

Şirket, 277 milyon 250 bin TL tutarındaki sermaye artırımının tamamını özsermaye enflasyon düzeltme farklarından karşılayacak.

Bedelsiz oranı: %1.218,68131

Mevcut sermaye: 22.750.000 TL

Yeni sermaye: 300.000.000 TL

Hak kullanım başlangıcı: 27 Kasım 2026

Kayıt tarihi: 30 Kasım 2026

Payların hesaplara geçiş tarihi: 1 Aralık 2026

Plastikkart'ın sermaye artırımı da SPK tarafından 13 Kasım 2026 tarihinde onaylandı.

FLAP yatırımcılarının lot sayısı yaklaşık 4,27 katına çıkarken PKART yatırımcılarının lot sayısı yaklaşık 13,19 katına yükselecek. Bedelsiz sermaye artırımıyla birlikte hisse fiyatlarında aynı oranda teorik düzeltme yapılacak. Bu nedenle yatırımcıların toplam portföy değeri yalnızca bedelsiz işlem nedeniyle değişmeyecek.

BEDELSİZ SERMAYE ARTIRIMLARI YATIRIMCIYI NASIL ETKİLEYECEK?

Bedelsiz sermaye artırımında şirketler, özkaynaklarında bulunan belirli kalemleri sermayeye aktararak mevcut ortaklarına ilave pay dağıtıyor.

İşlem sonucunda yatırımcıların sahip olduğu hisse sayısı artarken hisse fiyatında da bedelsiz oranına bağlı teorik düzeltme yapılıyor. Bu nedenle bedelsiz sermaye artırımı tek başına yatırımcının toplam portföy değerini yükseltmiyor.

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