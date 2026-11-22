Borsa İstanbul'da işlem gören Astor Enerji (ASTOR) hisselerinde geçen hafta sert fiyat hareketleri ve yüksek hacimli aracı kurum işlemleri dikkat çekti. Hisse, 16-20 Kasım 2026 haftasında yüzde 11,11 değer kaybederek 163,80 TL'den 145,60 TL'ye geriledi.

Hafta boyunca ASTOR'da en fazla net alım 9,97 milyon lotla Ak Yatırım üzerinden gerçekleşirken satış tarafında 16,03 milyon lotla Bank of America ilk sırada yer aldı. HSBC, İş Yatırım ve Yapı Kredi Yatırım da alım tarafında öne çıkan kurumlar arasında yer aldı.

İlk beş alıcı ve ilk beş satıcının işlem farkı ise 2 milyon 321 bin 74 lot net satış olarak kaydedildi.

ASTOR HİSSESİ GEÇEN HAFTA YÜZDE 11,11 DÜŞTÜ

Astor Enerji hisseleri haftaya 163,80 TL'lik önceki kapanışın ardından başladı. Pazartesi günü 163,20 TL'ye gerileyen hisse, salı ve çarşamba günlerinde de düşüşünü sürdürdü.

Perşembe günü sınırlı bir toparlanma görülmesine rağmen cuma günü satışlar yeniden hızlandı. ASTOR, haftanın son işlem gününde yüzde 4,77 değer kaybederek 145,60 TL'den kapandı.

ASTOR HİSSESİNDE GEÇEN HAFTA EN ÇOK ALIM YAPAN KURUMLAR

16-20 Kasım haftasında ASTOR hisselerinde en yüksek net alım 9 milyon 977 bin 435 lotla Ak Yatırım üzerinden gerçekleşti. Kurumun toplam net alımlardaki payı yüzde 51,63 olurken ortalama işlem maliyeti 158,671 TL olarak kaydedildi.

Ak Yatırım'ı 2,44 milyon lotla İş Yatırım ve 1,84 milyon lotla HSBC takip etti.

Aracı kurum Net alım (lot) Pay (%) Maliyet (TL) Ak Yatırım 9.977.435 51,63 158,671 İş Yatırım 2.449.879 12,68 153,702 HSBC 1.846.474 9,56 156,087 Yapı Kredi Yatırım 1.524.733 7,89 154,555 Tacirler Yatırım 726.897 3,76 149,248 Diğer 2.798.557 14,48 -

ASTOR HİSSESİNDE GEÇEN HAFTA EN ÇOK SATIŞ YAPAN KURUMLAR

Satış tarafında ise Bank of America'nın işlemleri öne çıktı. Kurum üzerinden 16 milyon 34 bin 498 lot net satış gerçekleştirildi. Bu tutar, toplam net satışların yüzde 82,98'ine karşılık geldi.

Bank of America'yı 1,73 milyon lotla Yatırım Finansman ve 472 bin 915 lotla Meksa Yatırım izledi.

Aracı kurum Net satış (lot) Pay (%) Maliyet (TL) Bank of America 16.034.498 82,98 156,596 Yatırım Finansman 1.732.989 8,97 154,615 Meksa Yatırım 472.915 2,45 160,649 QNB Yatırım 303.844 1,57 159,641 Ünlü Menkul 302.246 1,56 159,824 Diğer 477.483 2,47 -

BANK OF AMERICA SATIŞLARINI DÖRT KATINA ÇIKARDI

ASTOR'un iki haftalık aracı kurum dağılımı karşılaştırıldığında Bank of America üzerinden gerçekleştirilen net satışlardaki artış göze çarptı.

9-13 Kasım haftasında 4 milyon 14 bin 581 lot net satış gerçekleştirilen Bank of America üzerinden, 16-20 Kasım haftasında 16 milyon 34 bin 498 lot net satış yapıldı. Böylece net satış miktarı yaklaşık dört katına çıktı.

HSBC tarafında ise işlem yönü değişti. Önceki hafta 2 milyon 926 bin 144 lot net satış gerçekleştirilen HSBC üzerinden son hafta 1 milyon 846 bin 474 lot net alım kaydedildi.

Ak Yatırım ise önceki haftaki 7 milyon 745 bin 260 lotluk net alımını 9 milyon 977 bin 435 lota yükseltti.