ASTOR hissesi 16-20 Kasım haftasında yüzde 11,11 düştü. Bank of America'nın hissede 16 milyon lotu aşan net satış yaptığı görüldü. BofA, ASTOR paylarında satışı 4 katına çıkardı. İşte geçen hafta ASTOR hissesini alan ve satan aracı kurumlar...
Borsa İstanbul'da işlem gören Astor Enerji (ASTOR) hisselerinde geçen hafta sert fiyat hareketleri ve yüksek hacimli aracı kurum işlemleri dikkat çekti. Hisse, 16-20 Kasım 2026 haftasında yüzde 11,11 değer kaybederek 163,80 TL'den 145,60 TL'ye geriledi.
Hafta boyunca ASTOR'da en fazla net alım 9,97 milyon lotla Ak Yatırım üzerinden gerçekleşirken satış tarafında 16,03 milyon lotla Bank of America ilk sırada yer aldı. HSBC, İş Yatırım ve Yapı Kredi Yatırım da alım tarafında öne çıkan kurumlar arasında yer aldı.
İlk beş alıcı ve ilk beş satıcının işlem farkı ise 2 milyon 321 bin 74 lot net satış olarak kaydedildi.
ASTOR HİSSESİ GEÇEN HAFTA YÜZDE 11,11 DÜŞTÜ
Astor Enerji hisseleri haftaya 163,80 TL'lik önceki kapanışın ardından başladı. Pazartesi günü 163,20 TL'ye gerileyen hisse, salı ve çarşamba günlerinde de düşüşünü sürdürdü.
Perşembe günü sınırlı bir toparlanma görülmesine rağmen cuma günü satışlar yeniden hızlandı. ASTOR, haftanın son işlem gününde yüzde 4,77 değer kaybederek 145,60 TL'den kapandı.
ASTOR HİSSESİNDE GEÇEN HAFTA EN ÇOK ALIM YAPAN KURUMLAR
16-20 Kasım haftasında ASTOR hisselerinde en yüksek net alım 9 milyon 977 bin 435 lotla Ak Yatırım üzerinden gerçekleşti. Kurumun toplam net alımlardaki payı yüzde 51,63 olurken ortalama işlem maliyeti 158,671 TL olarak kaydedildi.
Ak Yatırım'ı 2,44 milyon lotla İş Yatırım ve 1,84 milyon lotla HSBC takip etti.
|Aracı kurum
|Net alım (lot)
|Pay (%)
|Maliyet (TL)
|Ak Yatırım
|9.977.435
|51,63
|158,671
|İş Yatırım
|2.449.879
|12,68
|153,702
|HSBC
|1.846.474
|9,56
|156,087
|Yapı Kredi Yatırım
|1.524.733
|7,89
|154,555
|Tacirler Yatırım
|726.897
|3,76
|149,248
|Diğer
|2.798.557
|14,48
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ASTOR HİSSESİNDE GEÇEN HAFTA EN ÇOK SATIŞ YAPAN KURUMLAR
Satış tarafında ise Bank of America'nın işlemleri öne çıktı. Kurum üzerinden 16 milyon 34 bin 498 lot net satış gerçekleştirildi. Bu tutar, toplam net satışların yüzde 82,98'ine karşılık geldi.
Bank of America'yı 1,73 milyon lotla Yatırım Finansman ve 472 bin 915 lotla Meksa Yatırım izledi.
|Aracı kurum
|Net satış (lot)
|Pay (%)
|Maliyet (TL)
|Bank of America
|16.034.498
|82,98
|156,596
|Yatırım Finansman
|1.732.989
|8,97
|154,615
|Meksa Yatırım
|472.915
|2,45
|160,649
|QNB Yatırım
|303.844
|1,57
|159,641
|Ünlü Menkul
|302.246
|1,56
|159,824
|Diğer
|477.483
|2,47
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BANK OF AMERICA SATIŞLARINI DÖRT KATINA ÇIKARDI
ASTOR'un iki haftalık aracı kurum dağılımı karşılaştırıldığında Bank of America üzerinden gerçekleştirilen net satışlardaki artış göze çarptı.
9-13 Kasım haftasında 4 milyon 14 bin 581 lot net satış gerçekleştirilen Bank of America üzerinden, 16-20 Kasım haftasında 16 milyon 34 bin 498 lot net satış yapıldı. Böylece net satış miktarı yaklaşık dört katına çıktı.
HSBC tarafında ise işlem yönü değişti. Önceki hafta 2 milyon 926 bin 144 lot net satış gerçekleştirilen HSBC üzerinden son hafta 1 milyon 846 bin 474 lot net alım kaydedildi.
Ak Yatırım ise önceki haftaki 7 milyon 745 bin 260 lotluk net alımını 9 milyon 977 bin 435 lota yükseltti.