Altın fiyatlarında sert kayıpların yaşandığı haftanın ardından yatırımcıları endişelendiren yeni bir tahmin geldi. Walsh Trading'in ticari riskten korunma biriminden sorumlu eş direktörü Sean Lusk, ons altında 3.500 dolar seviyesinin kritik önem taşıdığını belirterek bu eşiğin aşağı yönlü kırılması halinde fiyatların yaklaşık 300 dolar daha gerileyebileceğini söyledi.

Kitco News'e değerlendirmelerde bulunan Lusk, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz politikasına ilişkin beklentilerin ve hisse senedi piyasalarındaki sert satışların altın fiyatları üzerinde baskı oluşturduğunu ifade etti.

ALTINDA 3.500 DOLAR KRİTİK EŞİK

Altın vadeli işlemlerinde 3.573 dolar seviyesini izlediğini belirten Lusk, ons altında 3.500 doların korunamaması durumunda satışların derinleşebileceğine dikkat çekti.

Lusk'a göre bu seviyenin altında yatırımcıların odağı 2025 yazında test edilen dip seviyelere kayabilir.

Altının Temmuz 2025'te 3.263 dolara kadar geriledikten sonra yatay bir seyir izlediğini hatırlatan uzman isim, 3.256-3.280 dolar aralığının bir sonraki önemli destek bölgesi olabileceğini belirtti.

ALTIN FİYATLARI NEDEN DÜŞÜYOR?

Değerli metallerde yükseliş beklentisiyle alınan pozisyonların aşırı büyüdüğünü ifade eden Lusk, çok sayıda yatırımcının fiyatlardaki düşüşe uzun pozisyonda yakalandığını ve bu durumun satış baskısını artırdığını söyledi.

Lusk, altın fiyatlarını baskılayan başlıca unsurları şöyle sıraladı:

-Fed'in faiz artırma ihtimali

Hisse senedi piyasalarındaki sert düşüş

Değerli metallerde aşırı büyüyen uzun pozisyonlar

Kasım ayındaki olumsuz mevsimsel etkiler

ALTIN ALIMI İÇİN ARALIK AYINI İŞARET ETTİ

Altın fiyatlarındaki geri çekilmenin ardından alım fırsatı arayan yatırımcılara yönelik de değerlendirmelerde bulunan Lusk, acele edilmemesi gerektiğini savundu.

Uzman isim, alıcıların yeniden piyasaya girmesi için aralık ayına, Fed'in faiz kararından hemen önceki döneme kadar bekleyebileceğini ifade etti.

ONS ALTIN 3.500 DOLAR SINIRINA DAYANDI

Ons altın, 20 Kasım Cuma günü 3.502,93 dolara kadar gerileyerek Lusk'ın dikkat çektiği kritik seviyeye yaklaştı.

Son işlemlerde 3.516,37 dolar seviyesinde bulunan ons altın, günü yüzde 3 düşüşle tamamladı.

Yeni haftada 3.500 dolar seviyesinin korunup korunamayacağı, altın fiyatlarının yönü açısından önem taşıyor.