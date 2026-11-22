Altın piyasasında son sekiz ayın en sert haftalık düşüşü yaşandı. Ons altın, haftalık bazda yaklaşık yüzde 9,4 değer kaybederek 14 ayın en düşük seviyesini gördü. ABD Merkez Bankasının (Fed) aralık ayında faiz artıracağına yönelik güçlenen beklentiler, doların yükselişi ve yapay zeka hisselerindeki satış dalgası altın fiyatları üzerindeki baskıyı artırdı.

Küresel piyasalardaki sert düşüş yurt içi altın fiyatlarına da yansıdı. Gram altın 6 bin TL'nin altına gerilerken çeyrek altının satış fiyatı 9 bin 371 TL seviyesine düştü.

22 KASIM 2026 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

22 Kasım 2026 Pazar sabahı itibarıyla serbest piyasa altın fiyatları şöyle:

Gram altın: Alış 5.730,97 TL, satış 5.731,95 TL

Çeyrek altın: Alış 9.169,55 TL, satış 9.371,73 TL

Yarım altın: Alış 18.281,80 TL, satış 18.743,47 TL

Tam altın: Alış 43.206,00 TL, satış 43.719,00 TL

Cumhuriyet altını: Alış 36.678,21 TL, satış 37.372,29 TL

Ziynet altını: Alış 36.678,21 TL, satış 37.372,29 TL

Ata altın: Alış 39.803,38 TL, satış 40.818,89 TL

14 ayar bilezik gramı: Alış 3.632,34 TL, satış 4.861,15 TL

22 ayar bilezik gramı: Alış 6.046,80 TL, satış 6.286,90 TL

Gremse altın: Alış 107.217,00 TL, satış 108.877,00 TL

ALTIN YATIRIMCISININ GÖZÜ YENİ HAFTADA

Gram, çeyrek, yarım ve Cumhuriyet altınında yüzde 3,48'lik düşüş görülürken tam altın ve bilezik fiyatlarında son ekrana yansıyan veriler pozitif değişime işaret etti.

Küresel piyasaların hafta sonu kapalı olması nedeniyle yatırımcılar, 23 Kasım Pazartesi günü işlemlerin yeniden başlamasına odaklandı. Yeni haftada dolar endeksinin seyri, ABD'den gelecek ekonomik veriler ve Fed'in faiz politikasına ilişkin beklentiler altın fiyatlarının yönü açısından belirleyici olabilir.