Güncel fiyatları araştıran vatandaşlar, gram altın, çeyrek altın ve ons altının alış ve satış değerlerini merak ediyor. Peki, 21 Kasım 2026 Cumartesi günü altın fiyatları ne kadar oldu?

ÇEYREK ALTIN FİYATI BUGÜN NE KADAR?

Çeyrek altın, güncel verilere göre 9.169,55 TL alış ve 9.371,73 TL satış fiyatından işlem görüyor.

GRAM ALTIN FİYATI BUGÜN NE KADAR?

Gram altın fiyatlarında da güncel rakamlar belli oldu. Gram altın 5.730,97 TL alış, 5.731,95 TL satış fiyatıyla işlem görüyor.

ONS ALTIN FİYATI BUGÜN NE KADAR?

Uluslararası piyasalarda takip edilen ons altın ise 3.525,13 dolar alış ve 3.525,73 dolar satış seviyesinde bulunuyor.

21 KASIM 2026 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Altın türü Alış Satış Çeyrek altın 9.169,55 TL 9.371,73 TL Gram altın 5.730,97 TL 5.731,95 TL Ons altın 3.525,13 $ 3.525,73 $

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