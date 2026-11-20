Gram altının yılbaşından bu yana negatif bölgeye geçmesinin ardından İstanbul Kuyumcular Odası Yönetim Kurulu Üyesi Turhan Gürdal'dan yatırımcılara önemli uyarılar geldi. Altın almak isteyenlere acele etmemeleri tavsiyesinde bulunan Gürdal, gram altında 50-100 TL'lik ek geri çekilme ihtimaline dikkat çekti. Gürdal, gümüş fiyatlarına ilişkin beklentilerini de paylaştı.

GRAM ALTINDA DÜŞÜŞ DEVAM EDECEK Mİ?

İstanbul Kuyumcular Odası Yönetim Kurulu Üyesi Turhan Gürdal, CNBC-e canlı yayınında Dünya Taşlardan'ın sorularını yanıtlayarak altın piyasasındaki son gelişmeleri değerlendirdi.

Gram altının yılbaşından bu yana negatif bölgeye geçtiğini belirten Gürdal, fiyatlardaki gerilemenin nedenleri arasında ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırabileceğine yönelik beklentileri gösterdi.

Fed'in faiz artırımına ilişkin fiyatlamaların altın üzerinde baskı oluşturduğunu ifade eden Gürdal, 0,50 puanlık faiz artışı gerçekleşmesi halinde düşüşün daha da derinleşebileceğini söyledi.

Mevcut tepki yükselişinin daha fazla devam etmesini beklemediğini belirten Gürdal, piyasada küçük çaplı toparlanmaların görülebileceğini de dile getirdi.

GRAM ALTINDA 50-100 TL'LİK DÜŞÜŞ İHTİMALİ

Altının çok daha yüksek seviyelere çıkmasını beklemediğini söyleyen Gürdal, küresel piyasalarda satışların yoğunlaştığına dikkat çekti.

Yatırımcıların bir süre bekleyerek piyasaların dengelenmesini izlemesinin daha doğru olacağını belirten Gürdal, gram altında 50-100 TL arasında ek geri çekilme yaşanabileceğini ifade etti. Bununla birlikte Gürdal, mevcut görünümde yukarı yönlü hareket ihtimalinin daha yüksek olduğunu düşündüğünü kaydetti.

ALTIN ALACAKLARA ACELE ETMEYİN UYARISI

Altın almayı düşünen yatırımcılara acele etmemeleri tavsiyesinde bulunan Gürdal, fiyatlar yükseldiğinde yatırımcıların hızlı şekilde alıma yöneldiğini söyledi.

Altın alım satımında yalnızca fiyatın değil, güvenilirliğin de önemli olduğunu vurgulayan Gürdal, yatırımcıların daha ucuz ürün bulma amacıyla güvenmedikleri yerlerden alışveriş yapmamaları gerektiğini belirtti.

Merkez bankalarının altın talebine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Gürdal, merkez bankalarının portföylerinde bulundurmaları gereken miktarda altın tuttuğunu ve bunun yeni bir gelişme olmadığını ifade etti.

GÜMÜŞTE 70-85 DOLAR BEKLENTİSİ

Gümüş piyasasını da değerlendiren Gürdal, bu metalin altına kıyasla daha farklı ve yüksek volatiliteye sahip olduğunu söyledi. Gümüşün altın kadar yakından takip edilmediğini belirten Gürdal, fiyatların fonlar ve bankalar aracılığıyla şekillendiğini dile getirdi.

Gürdal, ons gümüşün 70-85 dolar aralığında hareket edebileceği öngörüsünü paylaştı.

Altın fiyatlarında Fed'in faiz politikası, doların seyri ve küresel yatırımcı talebi belirleyici olmaya devam ederken yatırımcıların önümüzdeki dönemde bu gelişmeleri yakından takip etmesi bekleniyor.

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