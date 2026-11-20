Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), düzenlemeyle hisseli tapular ve kentsel dönüşüm nedeniyle yıkılan konutların değerlendirilmesine ilişkin kurallar da yeniden belirlendi.

İKİNCİ KONUTU OLANLARIN KREDİ TUTARI DÜŞÜRÜLECEK

BDDK'nın 19 Kasım 2026 tarihli toplantısında aldığı karara göre, tüketicinin kendisinin, eşinin veya 18 yaşından küçük çocuklarının mülkiyetinde en az iki konut bulunması halinde konut kredisi kullanımına sınırlama getirilecek.

Bu kişilere yeni konut edinimi amacıyla kullandırılacak kredilerde azami kredi tutarının konut değerine oranı yüzde 75 azaltılarak uygulanacak.

Söz konusu sınırlama, taşıt kredileri hariç olmak üzere konut teminatı karşılığında kullandırılan krediler için de geçerli olacak.

Yüzde 75'lik azaltım, BDDK'nın 29 Ocak 2026 tarihli ve 11364 sayılı Kurul Kararı ile belirlenen azami kredi tutarı oranları üzerinden hesaplanacak. Böylece kendisinin, eşinin veya 18 yaşından küçük çocuklarının adına en az iki konut bulunan tüketicilerin yeni konut alımında kullanabileceği kredi tutarı önemli ölçüde sınırlandırılmış olacak.

HİSSELİ TAPULAR İÇİN YENİ KRİTER

BDDK'nın düzenlemesiyle konut sahipliği değerlendirmesinde hisseli tapulara ilişkin uygulama da değişti.

24 Ağustos 2023 tarihli ve 10656 sayılı Kurul Kararı kapsamında yürütülen değerlendirmeye göre, ikiden fazla konutta hisseli tapu sahibi olanlar hariç olmak üzere, herhangi bir konutun tapusunda yüzde 50 veya daha az payı bulunan kişilerin söz konusu konutu konut sahipliği hesabında dikkate alınmayacak.

Bu değişiklikle düşük oranlı hisseli tapuların konut kredisi değerlendirmesindeki yeri yeniden belirlenmiş oldu.

KENTSEL DÖNÜŞÜM NEDENİYLE YIKILAN KONUTLARA İSTİSNA

Yeni kararda kentsel dönüşüm sürecindeki konut sahipleri için de özel bir düzenleme yer aldı.

6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında riskli yapı olarak tespit edildiği için yıkılmış veya hakkında yıkım kararı alınmış konutlar, konut sahipliği değerlendirmesinde özel olarak ele alınacak.

Buna göre tüketicinin kendisinin, eşinin veya 18 yaşından küçük çocuklarının sahip olduğu bu kapsamdaki konutlardan yalnızca biri, konut sahipliği hesabına dahil edilecek.

BDDK KARARI DUYURDU

BDDK, alınan kararın kuruluş birliklerine duyurulmasına ve kurumun internet sitesinde yayımlanmasına hükmetti.

Yeni düzenlemeyle birden fazla konutu bulunan tüketicilerin konut kredisi kullanım koşulları değiştirilirken, hisseli tapular ve kentsel dönüşüm nedeniyle yıkılan konutlar için de yeni değerlendirme esasları getirildi.