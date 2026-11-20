İngiltere'de satış sürecini başlatan Metro Bank için Barclays, Lone Star Funds ve Centerbridge Partners'ın adı gündeme geldi. Potansiyel alıcıların ilgisi henüz ön aşamada bulunurken, bankanın geleceğine ilişkin belirsizlik sürüyor. Henüz resmî bir satın alma teklifi açıklanmadı.

BARCLAYS VE İKİ YATIRIM FONU METRO BANK'LA İLGİLENİYOR

İngiltere bankacılık sektöründe dikkat çeken bir satın alma süreci gündeme geldi. Stratejik seçeneklerini değerlendirmek üzere satış sürecini başlatan Metro Bank Holdings PLC'ye Barclays'in yanı sıra ABD merkezli yatırım şirketleri Lone Star Funds ve Centerbridge Partners'ın ilgi gösterdiği bildirildi.

20 Kasım'da gündeme gelen bilgilere göre potansiyel alıcıların değerlendirmeleri henüz erken aşamada bulunuyor. Sürece yakın kaynaklara dayandırılan haberlerde, ilerleyen dönemde başka yatırımcıların da ortaya çıkabileceği belirtiliyor.

Ancak şu ana kadar taraflardan resmî bir satın alma teklifi açıklanmadı. Bu nedenle söz konusu kuruluşların ilgisi, kesinleşmiş bir anlaşma veya resmî müzakere olarak değerlendirilmiyor. <Cite refs={["turn849404news0","turn849404news3"]}/>

METRO BANK 12 KASIM'DA SATIŞ SÜRECİNİ BAŞLATMIŞTI

Metro Bank, 12 Kasım'da yaptığı açıklamayla stratejik seçeneklerini değerlendirmeye başladığını ve resmî satış sürecini başlattığını duyurmuştu. Bankanın yönetim kurulu, bağımsız büyüme planını sürdürürken potansiyel satın alma tekliflerini değerlendirmenin hissedarlar açısından değer yaratabileceğini bildirmişti.

Satış sürecinin yürütülmesi için Morgan Stanley baş finansal danışman olarak görevlendirildi. Banka, mevcut ve ihraç edilebilecek hisselerinin tamamını kapsayan satın alma önerilerine açık olduğunu duyurdu.

Metro Bank, 12 Kasım tarihli açıklamasında o aşamada herhangi bir potansiyel alıcıyla aktif görüşme yürütmediğini belirtmişti. <Cite refs={["turn849404search20"]}/>

ALICILARIN KİMLİĞİ GİZLİ TUTULABİLECEK

İngiltere'deki devralma kurallarını uygulayan Takeover Panel, Metro Bank'ın satış süreci için özel bir düzenlemeye izin verdi. Bu kapsamda potansiyel alıcılarla görüşmelerin gizlilik içinde yürütülebilmesi ve normalde geçerli olan 28 günlük teklif açıklama süresinin uygulanmaması mümkün hale geldi.

Sürece katılmak isteyen kuruluşların gizlilik ve belirli işlemlerden kaçınma yükümlülüklerini içeren anlaşmaları kabul etmesi gerekiyor. Bu şartların ardından potansiyel alıcıların bankanın faaliyetlerine ilişkin ayrıntılı bilgilere erişmesi ve tekliflerini değerlendirmeye sunması mümkün olabilecek.

Düzenleme, görüşmelere katılan tüm kuruluşların isimlerinin kamuoyuna açıklanmasını zorunlu kılmıyor. Bu nedenle Barclays, Lone Star Funds ve Centerbridge Partners dışında başka yatırımcıların da sürece dahil olması ihtimal dahilinde bulunuyor.

METRO BANK'IN FİNANSAL GÖRÜNÜMÜNDE TOPARLANMA

Metro Bank, 2010 yılında İngiltere'de uzun bir aradan sonra kurulan ilk yeni büyük cadde bankası olarak faaliyetlerine başladı. Geleneksel bankalara alternatif olma hedefiyle kurulan şirket, 2016 yılında Londra Borsası'nda işlem görmeye başladı.

Banka, sonraki yıllarda sermaye yeterliliği ve finansman sorunlarıyla karşılaştı. Özellikle 2023'te yaşanan sermaye sıkıntısının ardından gerçekleştirilen finansman operasyonu, şirketin faaliyetlerini sürdürmesinde belirleyici oldu. Bu süreçte Kolombiyalı iş insanı Jaime Gilinski Bacal bankanın en büyük hissedarı haline geldi.

Yeniden yapılanma kapsamında maliyetlerin düşürülmesi ve ticari kredilere ağırlık verilmesiyle bankanın finansal görünümünde iyileşme sağlandı. Metro Bank, 2025 yılında tarihinin en yüksek yıllık kârını elde ettiğini açıkladı.

Şirket, 2026'nın son çeyreğinde maddi özkaynak kârlılığının yüzde 13'ü aşmasını, bu oranın 2027'de yüzde 15'in ve 2028'de yüzde 18'in üzerine çıkmasını hedefliyor.

Bankanın satış sürecinde bundan sonraki aşamayı, potansiyel alıcıların resmî teklif sunup sunmayacağı belirleyecek. Metro Bank'ın hangi değerleme üzerinden el değiştireceği veya satışın gerçekleşip gerçekleşmeyeceği konusunda ise henüz kesinleşmiş bir karar bulunmuyor.