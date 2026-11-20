Açıklanan paket kapsamında operasyon tazminatlarının artırılmasından uzman erbaşlara 3600 ek gösterge verilmesine, sözleşmeli erbaş ve erlerin tazminatlarından kamuya geçiş kontenjanlarına kadar geniş kapsamlı adımlar atıldı.

Bakan Güler’in paylaştığı bilgilere göre görev başındaki personelin mali haklarında önemli artışlar sağlandı.

Özel harekât ve operasyon tazminatı 63 bin lira seviyesine yükseltilirken, sözleşmeli erbaş ve erlerin görev bitiminde aldıkları tazminat tutarı yüzde 33 oranında artırıldı.

Bu kapsamda, 7 yıllık hizmet süresini tamamlayarak görevinden ayrılan sözleşmeli erbaş ve erlere 2 milyon liranın üzerinde toplu ödeme yapıldığı bildirildi.

UZMAN ERBAŞLARA 3600 EK GÖSTERGE VE KARİYER KOLAYLIĞI

Düzenleme, uzman erbaşların mevcut çalışma koşulları ile emeklilik haklarında da köklü iyileştirmeler içeriyor:

• 3600 Ek Gösterge ve Derece İyileştirmesi: Uzman erbaşlara 3600 ek gösterge hakkı tanınırken, eğitim durumlarına göre derece ve kademe ilerlemeleri gerçekleştirildi.

• Lojman ve Emeklilik Düzenlemesi: Askerî personelin lojmanlardan yararlanma oranı yüzde 10’dan yüzde 20’ye çıkarıldı. Ayrıca uzman erbaşların emeklilik yaş haddi 55 olarak belirlendi.

• Astsubaylığa ve Uzmanlığa Geçiş: Uzman erbaşların astsubaylığa geçiş kontenjanları artırılırken, sözleşmeli erlerin uzman erbaşlığa başvuru süresi 3 yıldan 2 yıla düşürüldü. Bakan Güler, 2024 yılında 3 bin 957, 2025 yılında 4 bin 581 ve 2026 yılında ise 2 bin 523 sözleşmeli erin uzman erbaşlığa geçirildiğini aktardı.

• Kamuda Yüzde 10 Kontenjan: Görev süresini tamamlayan sözleşmeli erbaş ve erlerin sivil hayata uyumunu kolaylaştırmak amacıyla, kamudaki bazı personel alımlarında toplam kontenjanın en az yüzde 10’unun bu personele ayrılacağı açıklandı.

ASKERÎ HASTANELERİN YENİDEN AÇILMASI İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Komisyonda TSK’nın sağlık altyapısına ilişkin güncel verileri de paylaşan Bakan Yaşar Güler, askerî hastanelerin yeniden açılmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini vurguladı.

Mevcut durumda 5 askerî hastanenin personele hizmet verdiğini ve ihtiyaç halinde kullanılmak üzere 12 hastanede izole bölümlerin hazır tutulduğunu belirten Güler; TSK bünyesinde 2 bin 212 muharip sıhhiye ve cankurtaran uzman çavuş, 1.910 sağlık astsubayı ve 454 askerî tabibin görev yaptığını ifade etti.