Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı (KKO-MA), bir önceki aya göre 0,2 puan gerileyerek yüzde 74,1 seviyesinde gerçekleşti. Oran, geçen yılın aynı ayıyla aynı seviyede kaldı.

KAPASİTE KULLANIM ORANI YÜZDE 74,4 OLDU

Mevsimsel etkilerden arındırılmamış kapasite kullanım oranı (KKO) da kasım ayında aylık bazda 0,1 puan azalarak yüzde 74,4'e geriledi. Söz konusu oran, 2025 yılının kasım ayındaki seviyesini korudu.

Veriler, imalat sanayinde faaliyet gösteren 1960 iş yerinin 2-13 Kasım tarihlerinde İktisadi Yönelim Anketi'ne verdiği yanıtlar doğrultusunda hesaplandı.

DAYANIKLI TÜKETİM VE YATIRIM MALLARINDA DÜŞÜŞ

Mal gruplarına göre kapasite kullanım oranlarında farklı yönlerde hareketler görüldü. Tüketim mallarında oran ekim ayındaki yüzde 72,3 seviyesinden kasımda yüzde 72,6'ya yükseldi. Dayanıksız tüketim mallarında yüzde 73,1'den yüzde 73,6'ya, ara mallarda ise yüzde 74,4'ten yüzde 74,5'e çıktı.

Buna karşılık dayanıklı tüketim mallarında kapasite kullanım oranı yüzde 68,5'ten yüzde 67,7'ye geriledi. Yatırım mallarında da ekimde yüzde 73,4 olan oran, kasımda yüzde 72,5 olarak kaydedildi.

Geçen yılın aynı ayıyla karşılaştırıldığında tüketim mallarında kapasite kullanım oranı yüzde 71,9'dan yüzde 72,6'ya, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 72,4'ten yüzde 73,6'ya yükseldi. Yatırım mallarında da yüzde 71,8'den yüzde 72,5'e artış görüldü.

Aynı dönemde dayanıklı tüketim mallarında oran yüzde 69,9'dan yüzde 67,7'ye, ara mallarda ise yüzde 75,2'den yüzde 74,5'e geriledi.

KAPASİTE KULLANIMINDA ZİRVE TÜTÜN SEKTÖRÜNDE

Sektörel bazda değerlendirildiğinde kasım ayında en yüksek kapasite kullanım oranı yüzde 85,4 ile tütün ürünleri imalatında gerçekleşti. Bu sektörü yüzde 83,6 ile ağaç ürünleri, yüzde 83,1 ile kağıt ve yüzde 80,4 ile eczacılık ürünleri imalatı takip etti.

En düşük kapasite kullanım oranı ise yüzde 62,7 ile deri sektöründe kaydedildi. Deri sektörünü yüzde 64,1 ile makine ve ekipman, yüzde 68,4 ile içecek imalatı izledi.

DİĞER SEKTÖRLERDE KAPASİTE KULLANIM ORANLARI

Kasım ayında diğer ulaşım araçlarında kapasite kullanım oranı yüzde 78,8, elektronik sektöründe yüzde 77,5, kurulum ve onarım faaliyetlerinde yüzde 76,0 olarak gerçekleşti.

Mobilyada yüzde 75,5, giyimde yüzde 75,1, ana metal sanayisinde yüzde 75,0 seviyesinde ölçülen kapasite kullanım oranı, gıda ve motorlu kara taşıtları sektörlerinde yüzde 73,0 oldu.