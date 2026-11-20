ATP Yazılım ve Teknoloji A.Ş. (ATATP), pay fiyatında istikrarın desteklenmesi ve yatırımcı menfaatlerinin korunması amacıyla pay geri alım programı başlatma kararı aldı. Şirket, program kapsamında azami 75 milyon TL fon kullanmayı ve 300 bin adet paya kadar geri alım gerçekleştirmeyi planlıyor.

Şirketin 20 Kasım 2026 tarihli yönetim kurulu kararı, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlandı. Açıklamaya göre geri alım programı, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) ilgili ilke kararı ve Pay Tebliği hükümleri kapsamında uygulanacak.

ATATP GERİ ALIM PROGRAMININ DETAYLARI

Yönetim kurulu kararına göre geri alıma konu edilebilecek azami pay sayısı 300 bin adet olarak belirlendi. Her biri 1 TL nominal değere sahip payların toplam nominal değeri 300 bin TL olacak.

Geri alım işlemlerinde kullanılabilecek azami fon tutarı ise 75 milyon TL olarak açıklandı.

GERİ ALIM PROGRAMI 1 YIL SÜRECEK

ATP Yazılım'ın pay geri alım programı için öngörülen azami süre, yönetim kurulu kararının kamuya açıklanmasından itibaren 1 yıl olarak belirlendi.

Şirket, programın başlatılması için genel kurulun ayrıca yetkilendirme kararı almasını beklemeyecek. Bununla birlikte program ve gerçekleştirilecek işlemler, yapılacak ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunulacak.

GERİ ALIM TAAHHÜT ANLAMINA GELMİYOR

ATP Yazılım, belirlenen azami pay miktarı, fon tutarı ve program süresinin geri alım işlemlerinin mutlaka gerçekleştirileceğine yönelik bir taahhüt niteliği taşımadığını vurguladı.

Şirket, ilgili mevzuat ve SPK ilke kararları kapsamında gerekli özel durum açıklamalarının yapılacağını bildirdi.

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