Borsa İstanbul’da düzenli nakit akışı ve uzun vadeli değer yaratma hedefiyle hareket eden yatırımcılar için şirketlerin kâr payı dağıtım performansı kritik önemini koruyor.

Yıldız Pazar’da işlem gören 138 hisse senedinin son cari dönem verileri üzerinden yapılan kapsamlı analize göre ortalama temettü verimi yüzde 4,15, medyan değeri ise yüzde 3,03 olarak hesaplandı.

İLK 10 HİSSEDE TEMETTÜ VERİMİ YÜZDE 8,89 İLE YÜZDE 22,19 ARASINDA

Yıldız Pazar’da temettü verimliliği açısından öne çıkan ilk 10 şirketin tamamı piyasa ortalamasının oldukça üzerinde bir getiri performansı sergiliyor.

20 Kasım 2026 tarihli verilere göre temettü verimi en yüksek 10 hissenin fiyat, bedelsiz potansiyeli ve uzun vadeli getiri karnesi şu şekilde şekillendi:

• DOAS: 111,2 TL cari fiyatıyla yüzde 22,19 temettü verimine ulaşırken, yüzde 312,63 bedelsiz potansiyeli ve yüzde 397,97’lik 5 yıllık getirisiyle dikkat çekiyor (Yıl içi ortalama fiyat: 172,86 TL).

• HLGYO: 3,43 TL seviyesinden işlem gören hisse yüzde 16,44 temettü verimi sunuyor; bedelsiz potansiyeli yüzde 17,27, 5 yıllık getirisi ise yüzde 247,76 (Yıl içi ortalama fiyat: 4,73 TL).

• TTRAK: 325 TL cari fiyata sahip şirketin temettü verimi yüzde 13,77, bedelsiz potansiyeli yüzde 137,91 ve 5 yıllık getirisi yüzde 355,32 düzeyinde (Yıl içi ortalama fiyat: 478,23 TL).

• BRYAT: 1.158 TL fiyattan işlem gören hisse yüzde 12,37 temettü veriminin yanı sıra yüzde 1.226,44 ile listenin en yüksek bedelsiz potansiyelini barındırıyor; 5 yıllık getirisi yüzde 276,13 (Yıl içi ortalama fiyat: 1.987,95 TL).

• NUHCM: 152,4 TL fiyatla yüzde 12,23 temettü verimine ulaşan şirketin bedelsiz potansiyeli yüzde 130,47, 5 yıllık getirisi yüzde 350,71 (Yıl içi ortalama fiyat: 239,18 TL).

• VAKKO: 47,96 TL cari fiyata sahip hisse yüzde 11,04 temettü verimi, yüzde 61,93 bedelsiz potansiyeli ve yüzde 499,72’lik 5 yıllık getiri performansı gösteriyor (Yıl içi ortalama fiyat: 71,81 TL).

• AVPGY: 46,04 TL’den fiyatlanan şirketin temettü verimi yüzde 10,72, bedelsiz potansiyeli yüzde 115,43; 2023 yılında halka arz edildiği için 5 yıllık verisi bulunmayan hissenin işlem görmeye başladığı tarihten bu yana getirisi yüzde 4 seviyesinde (Yıl içi ortalama fiyat: 52,07 TL).

• ISMEN: 26,04 TL fiyatla yüzde 10,12 temettü verimi sağlayan şirket, yüzde 20,9 bedelsiz potansiyeli ve yüzde 702,07’lik 5 yıllık getirisiyle öne çıkıyor (Yıl içi ortalama fiyat: 38,56 TL).

• NTGAZ: 8,07 TL cari fiyatıyla yüzde 8,96 temettü verimine sahip olan şirket, yüzde 830,93 ile 5 yıllık vadede listenin en yüksek getirisini sunuyor; bedelsiz potansiyeli yüzde 7,13 (Yıl içi ortalama fiyat: 11,31 TL).

• FROTO: 70 TL seviyesindeki hisse yüzde 8,89 temettü verimi, yüzde 49,5 bedelsiz potansiyeli ve yüzde 314,61’lik 5 yıllık getiriyle ilk 10’u tamamlıyor (Yıl içi ortalama fiyat: 89,38 TL).

BEDELSİZ POTANSİYELİ VE UZUN VADELİ GETİRİ DENGESİ

Yatırımcılar açısından yüksek temettü verimi doğrudan nakit kazanç potansiyeline işaret etse de uzmanlar bu oranın sürdürülebilirliği için şirketin dönemsel kârlılığının ve nakit akışının mutlaka incelenmesi gerektiğini vurguluyor.

Öte yandan geçmiş yıl kârları ve yedeklerin sermayeye eklenmesiyle oluşan bedelsiz sermaye artırımı potansiyeli de likidite ve hisse adedi artışı beklentisiyle yakından izleniyor.

Listede BRYAT (yüzde 1.226,44) ve DOAS (yüzde 312,63) bu alanda öne çıkarken, uzun vadeli borsa performansında ise NTGAZ (yüzde 830,93) ve ISMEN (yüzde 702,07) yatırımcısına en yüksek 5 yıllık getiriyi sağlayan hisseler oldu.

HİSSELERİN TAMAMI YIL İÇİ ORTALAMALARININ ALTINDA İŞLEM GÖRÜYOR

Dikkat çeken bir diğer veri ise temettü şampiyonu 10 hissenin tamamının yıl içi ortalama fiyatlarının yüzde 11,58 ile yüzde 41,75 arasında değişen oranlarda altında işlem görmesi oldu.

Yıl içi ortalamasına göre en yüksek fark yüzde 41,75 ile BRYAT’ta görülürken, onu yüzde 36,28 ile NUHCM ve yüzde 35,67 ile DOAS izledi.

AVPGY ise yüzde 11,58’lik farkla yıl içi ortalamasına en yakın seyreden hisse konumunda bulunuyor.

Piyasa analistleri, hisse fiyatlarındaki geri çekilmelerin matematiksel olarak temettü verimini yukarı çekebileceğini hatırlatarak, ortalamanın altında kalmanın tek başına ucuzluk göstergesi sayılmaması ve sektörel dinamiklerle birlikte değerlendirilmesi gerektiğinin altını çiziyor.

Kaynak: Matriks

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