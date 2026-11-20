Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), şirketlerin finansman yapılarını güçlendirme ve büyüme adımlarına yönelik başvurularını karara bağlamaya devam ediyor.

Borsa İstanbul’un köklü sanayi kuruluşlarından Bursa Çimento Fabrikası A.Ş., mevcut 1 milyar 500 milyon TL tutarındaki çıkarılmış sermayesini 4 milyar 500 milyon TL seviyesine taşıyor. SPK onayından geçen plana göre sermaye artırımı iki aşamalı olarak gerçekleşecek:

• Bedelli Artırım: Şirket sermayesi 1 milyar 500 milyon TL (yüzde 100) oranında nakit karşılığı artırılacak.

• Bedelsiz Artırım: İç kaynaklardan karşılanmak üzere 1 milyar 500 milyon TL (yüzde 100) oranında daha artışa gidilecek.

Toplamda yüzde 200 oranında gerçekleşecek bu operasyonla birlikte Bursa Çimento’nun sermayesi üç katına çıkmış olacak.

KAYSERİ ŞEKER LİSANSLI DEPOCULUK’TA TAHSİSLİ ARTIRIM

Kurulun onay verdiği bir diğer başvuru ise tarım ve lojistik sektöründen geldi.

Kayseri Şeker Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş.’nin 30 milyon TL olan mevcut sermayesi, 50 milyon TL tutarında artırılarak 80 milyon TL’ye yükseltilecek.

Tahsisli olarak gerçekleştirilecek sermaye artırımında ihraç edilecek yeni payların tamamı, şirketin tek ortağı konumundaki Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş.’ye tahsis edilecek.

Bültende yer alan detaylara göre 1 TL nominal değerli payın satış fiyatı 1 TL olarak uygulanacak ve sermaye artırımından doğan tutar, ana ortak Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş.’nin şirkete daha önce nakden aktardığı sermaye avansından mahsup edilerek kapatılacak.

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