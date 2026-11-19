Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) aracılığıyla yapılan açıklamaya göre faaliyetlerin sürdürülebilirliğini korumak, nakit akışını iyileştirmek ve üretim maliyetlerini düşürmek amacıyla bir dizi yeni önlem devreye alındı.

YÜZDE 50 KÜÇÜLMEYE GİDİLİYOR

Mevcut piyasa koşulları, sipariş hacmi ve finansal imkanların değerlendirilmesi sonucunda, üretim kapasitesi kullanımının yaklaşık yüzde 50 oranında azaltılmasına karar verildi.

Kapasite düşüşüne paralel olarak iş gücü azaltımına yönelik uygulamaların da başlatıldığı bildirildi.

Alınan bu kararlarla işletme giderlerinin aşağı çekilmesi, mevcut kaynakların daha verimli değerlendirilmesi ve şirketin mali yapısının güçlendirilmesi hedefleniyor.

Uşak Seramik, üretim ve ticari faaliyetlerinin güncellenen yeni kapasite planlaması doğrultusunda kesintisiz devam ettiğini ve tüm sürecin konkordato projesine uygun şekilde yönetildiğini vurguladı.