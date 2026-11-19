Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) tarafından 19 Kasım 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlanan açıklamaya göre, Miraç Pehlivan söz konusu payların borsada işlem gören tipe dönüşümü amacıyla başvuruda bulundu.

CVKMD'DE 4,79 MİLYON LOT İÇİN BAŞVURU

Başvurunun, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 15'inci maddesi kapsamında yapıldığı bildirildi.

Bu kapsamda 4 milyon 790 bin 826 TL nominal tutarlı, toplam 4 milyon 790 bin 826 adet CVKMD payının borsada işlem gören statüye dönüştürülmesi talep edildi.

Söz konusu başvuru, payların satışının gerçekleştiği anlamına gelmez; yalnızca borsada işlem gören tipe dönüşüm talebini ifade ediyor.

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