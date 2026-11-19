Borsa İstanbul'da 2026 yılının dokuz aylık finansal sonuçları, şirketlerin açıkladığı net kâr ile faaliyetlerinden sağladığı nakit arasında dikkat çekici farklılıklar olduğunu ortaya koydu. Finansal tabloları karşılaştırılan şirketler arasında, net kârını artırmasına veya zarardan kâra geçmesine rağmen işletme faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışı gerileyen 26 şirket tespit edildi. Tofaş, Aselsan, Ereğli Demir Çelik, İskenderun Demir Çelik ve Turkcell'in de bulunduğu listede bazı şirketlerde nakit akışı negatife dönerken bazılarında yüzde 80'i aşan düşüşler yaşandı.

KÂRI ARTARKEN FAALİYET NAKDİ AZALAN ŞİRKETLER

İncelenen şirketler arasında Tofaş (TOASO), Çimsa (CIMSA), Aydem Yenilenebilir Enerji (AYDEM) ve Aselsan (ASELS) dikkat çekti.

Tofaş'ın net kârı yıllık bazda yüzde 189 artarken işletme faaliyetlerinden elde ettiği nakit yüzde 83 geriledi.

Çimsa'da net kâr yüzde 28 yükselmesine rağmen faaliyet nakit akışında yaklaşık yüzde 84 düşüş görüldü.

Aydem Yenilenebilir Enerji'nin net kârı yaklaşık yüzde 1.190 artarken faaliyetlerinden sağladığı nakit yüzde 61 azaldı. Aselsan'da ise yüzde 75'lik net kâr artışına karşılık faaliyet nakit akışı yüzde 26 geriledi.

Net kârı artarken faaliyet nakdi gerileyen şirketler:

Hisse kodu Net kâr değişimi Faaliyet nakit akışı değişimi TOASO +%189 -%83 AYDEM +%1.190 -%61 CIMSA +%28 -%84 ASELS +%75 -%26 CVKMD +%265 -%37 CITAS +%34 -%47 AKFYE +%33 -%4

BAZI ŞİRKETLERDE FAALİYET NAKİT AKIŞI NEGATİFE DÖNDÜ

Finansal sonuçlarda dikkat çeken bir diğer gelişme, net kârını artıran bazı şirketlerin işletme faaliyetlerinden sağladığı nakdin negatife dönmesi oldu.

Aygaz'ın (AYGAZ) net kârı 3,57 milyar TL'den 11,89 milyar TL'ye yükselirken faaliyet nakit akışı 2,57 milyar TL seviyesinden 37 milyon TL'lik net nakit çıkışına döndü.

Selçuk Ecza Deposu (SELEC), önceki yılın aynı dönemindeki 734 milyon TL'lik net zararını 2,66 milyar TL net kâra dönüştürdü. Buna karşılık faaliyet nakit akışı 7,57 milyar TL pozitif seviyeden 1,75 milyar TL negatife geçti.

Smart Güneş Enerjisi (SMRTG) ise 946 milyon TL'lik net zarardan 152 milyon TL net kâra geçerken faaliyet nakit akışı 1,70 milyar TL'den eksi 2,43 milyar TL'ye geriledi.

Kârlılık ile nakit akışının ters yönde hareket ettiği şirketler:

Hisse kodu Net kâr 2025/9 → 2026/9 Faaliyet nakdi 2025/9 → 2026/9 AYGAZ 3,57 → 11,89 milyar TL 2,57 milyar → -37 milyon TL SELEC -734 milyon → 2,66 milyar TL 7,57 milyar → -1,75 milyar TL SMRTG -946 milyon → 152 milyon TL 1,70 milyar → -2,43 milyar TL PNLSN 108 → 146 milyon TL 3,6 milyon → -243 milyon TL MERCN 131 → 166 milyon TL 278 milyon → -224 milyon TL PENTA 86,4 → 154 milyon TL -71,1 milyon → -122 milyon TL

Penta Teknoloji'de (PENTA) ise diğer örneklerden farklı olarak faaliyet nakit akışı her iki dönemde de negatif kaldı. Şirketin net kârı artarken faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit çıkışı büyüdü.

EREĞLİ, İSKENDERUN DEMİR ÇELİK VE TURKCELL DE LİSTEDE

Demir çelik sektörünün önemli şirketlerinden Ereğli Demir Çelik (EREGL) ve İskenderun Demir Çelik (ISDMR) de kârlılık ile nakit yaratma performansının ayrıştığı şirketler arasında yer aldı.

Ereğli Demir Çelik'in net kârı yüzde 357 artmasına rağmen faaliyet nakit akışı yaklaşık yüzde 50 geriledi.

İskenderun Demir Çelik'in net kârı ise yaklaşık yüzde 169 artışla 12,5 milyar TL'ye ulaşırken faaliyetlerden elde edilen nakit 30,3 milyar TL'den 7,9 milyar TL'ye geriledi.

Turkcell'de (TCELL) net kâr yüzde 0,47 artarken faaliyet nakit akışı yaklaşık yüzde 5,3 azaldı.

DİĞER ŞİRKETLERDE KÂR VE NAKİT AKIŞI DEĞİŞİMİ

2026 yılının ilk dokuz aylık finansal sonuçlarında farklı sektörlerden şirketlerde de benzer ayrışmalar görüldü.

Hisse kodu Net kâr değişimi Faaliyet nakit akışındaki değişim EREGL +%367 -%50,2 ISDMR +%169 -%73,8 GWIND +%130 -%58,7 TCELL +%0,47 -%5,3 ISKPL +%16,3 -%81,7 SAHOL Zarardan kâra Gerileme DOHOL Zarardan kâra -%64,0 KORDS Zarardan kâra -%57,6 YATAS Zarardan kâra -%89,8 YKSLN Zarardan kâra -%83,8 GESAN +%5,5 Nakit çıkışı büyüdü AKSUE Zarardan kâra Pozitiften negatife KARTN Zarardan kâra Nakit çıkışı büyüdü

NET KÂR ARTARKEN NAKİT AKIŞI NEDEN GERİLER?

Bir şirketin finansal tablolarında net kâr açıklaması, aynı tutarda nakdin kasasına girdiği anlamına gelmiyor.

Net kâr, tahakkuk esaslı muhasebe kapsamında hesaplanırken faaliyet nakit akışı şirketin esas faaliyetlerinden kaynaklanan nakit giriş ve çıkışlarını gösteriyor.

Bu nedenle şirketin satışlarını ve kârını artırdığı dönemlerde dahi faaliyet nakit akışında gerileme görülebiliyor.

Nakit akışındaki değişimde vadeli satışlar, ticari alacaklar, stok hareketleri, tedarikçilere yapılan ödemeler ve işletme sermayesi ihtiyacı etkili olabiliyor.

Ayrıca ertelenmiş vergi gelirleri, parasal pozisyon kazançları ve diğer nakit dışı muhasebe kalemleri de net kâr ile nakit akışı arasında farklılık oluşturabiliyor.

FAALİYET NAKİT AKIŞINDAKİ DÜŞÜŞ YATIRIMCI İÇİN NE ANLAMA GELİYOR?

Faaliyet nakit akışı, şirketlerin temel faaliyetlerinden ne kadar nakit üretebildiğini göstermesi bakımından önemli finansal göstergeler arasında yer alıyor.

Ancak faaliyet nakdinin bir dönem gerilemesi, tek başına şirketin finansal açıdan sorun yaşadığı veya kârlılığının sürdürülemez olduğu anlamına gelmiyor.

Özellikle büyüme dönemlerinde stokların artırılması, alacak tahsilatlarının zamanlaması ve işletme sermayesi ihtiyacının yükselmesi faaliyet nakdini geçici olarak azaltabiliyor.

Bu nedenle yatırımcıların net kâr ve faaliyet nakit akışını değerlendirirken şirketlerin borçluluk durumunu, yatırım harcamalarını, işletme sermayesi hareketlerini ve geçmiş dönem performanslarını birlikte incelemesi önem taşıyor.

Not: Çalışma, 2026/9 ve 2025/9 finansal verileri üzerinden karşılaştırılan ve ilgili koşulu sağladığı tespit edilen 26 şirketi kapsıyor. Liste Borsa İstanbul'daki tüm şirketlerin eksiksiz sayımı olarak değerlendirilmemeli. Rakamlar ilgili dönem verilerine dayanan, bazıları yuvarlatılmış karşılaştırmalardır.

Sorumluluk Reddi: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Finansal kararlarınız için bağımsız danışmanlık almanız önerilir.