MİA Teknoloji A.Ş. (MIATK), Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, Gürbağ Savunma ve Teknoloji Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile yeni bir satın alma sözleşmesi imzaladığını duyurdu.

18 Kasım 2026 tarihinde imzalanan sözleşmenin, Eskişehir'de yapımı devam eden TSK Bulut Bilişim Veri Merkezi Projesi – Faz 2 kapsamında gerçekleştirileceği belirtildi.

Anlaşmanın toplam bedeli KDV dahil 2.388.000 ABD doları (120.461.227,20 TL) olarak açıklandı.

TSK VERİ MERKEZİ PROJESİNDE HANGİ HİZMETLER VERİLECEK?

KAP açıklamasına göre MİA Teknoloji, sözleşme kapsamında kritik veri merkezi teknolojilerinin tedarik ve kurulum süreçlerini üstlenecek.

Şirket ayrıca mühendislik çalışmaları, sistemlerin devreye alınması ve saha kabul testleri dahil olmak üzere projenin teknik hizmetlerini sağlayacak.

SAVUNMA SANAYİİ VE VERİ MERKEZİ FAALİYETLERİNE KATKI BEKLENİYOR

MİA Teknoloji, söz konusu sözleşmenin veri merkezi altyapıları, profesyonel görüntüleme sistemleri ve teknoloji çözümleri alanlarındaki faaliyetlerine katkı sağlamasını beklediğini bildirdi.

Şirket, anlaşmanın savunma sanayii ve kritik bilişim altyapıları alanındaki iş geliştirme potansiyelini de desteklemesinin öngörüldüğünü belirtti.