Bank of America Corporation, iştiraki Merrill Lynch International aracılığıyla Borsa İstanbul'da işlem gören Dünya Holding (DUNYH) ve Sekuro Plastik Ambalaj (SEKUR) hisselerinde satış ağırlıklı işlemler gerçekleştirdi. 17 Kasım 2026 tarihli işlemlerde iki hissede toplam net 1 milyon 553 bin 346 TL nominal tutarlı pay satışı yapıldı.

DUNYH HİSSELERİNDE 780 BİN 659 TL NOMİNAL TUTARLI SATIŞ

Dünya Holding (DUNYH) paylarında 17 Kasım 2026 tarihinde 18,61-19,19 TL fiyat aralığından işlem gerçekleştirildi.

Merrill Lynch International, bu kapsamda 2.258.548 TL nominal tutarlı pay alırken 3.039.207 TL nominal tutarlı pay sattı.

İşlemler sonucunda net 780.659 TL nominal tutarlı pay satışı gerçekleşti.

Satışların ardından Bank of America'nın Dünya Holding sermayesindeki dolaylı pay sahipliği oranı yüzde 3,880'den yüzde 1,755'e geriledi.

İşlem öncesinde 1.425.162 TL nominal tutarlı olan pay bakiyesi, işlemlerin ardından 644.503 TL nominal tutara düştü.

SEKUR HİSSELERİNDE 772 BİN 687 TL NOMİNAL TUTARLI SATIŞ

Sekuro Plastik Ambalaj (SEKUR) hisselerinde ise 17 Kasım 2026 tarihinde 3,49-3,63 TL fiyat aralığından işlemler yapıldı.

Merrill Lynch International, söz konusu işlemlerde 240.992 TL nominal tutarlı alış ve 1.013.679 TL nominal tutarlı satış gerçekleştirdi.

Böylece net 772.687 TL nominal tutarlı pay satışı kaydedildi.

İşlemler sonrasında Bank of America'nın şirket sermayesindeki dolaylı pay sahipliği oranı yüzde 3,018'den yüzde 2,606'ya geriledi.

Dolaylı pay bakiyesi ise 5.662.585 TL nominal tutardan 4.889.898 TL nominal tutara indi.