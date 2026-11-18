Onur Yüksek Teknoloji, mevcut 375 milyon TL olan kayıtlı sermaye tavanını 10 milyar TL'ye yükseltmek ve geçerlilik süresini 2026-2030 yılları olarak belirlemek amacıyla hazırladığı esas sözleşme değişikliğinin Ticaret Bakanlığı tarafından onaylandığını açıkladı.

ONRYT'NİN SERMAYE TAVANI YAKLAŞIK 26,7 KATINA ÇIKACAK

Şirketin kayıtlı sermaye tavanındaki artışa ilişkin detaylar şöyle:

Mevcut kayıtlı sermaye tavanı: 375.000.000 TL

Yeni kayıtlı sermaye tavanı: 10.000.000.000 TL

Artış tutarı: 9.625.000.000 TL

Mevcut çıkarılmış sermaye: 251.320.000 TL

Yeni geçerlilik dönemi: 2026-2030

SPK onay tarihi: 27 Ekim 2026

Tadil edilecek esas sözleşme maddesi: 6

Böylece şirketin kayıtlı sermaye tavanının yaklaşık 26,7 katına yükseltilmesinin önü açıldı.

ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ GENEL KURULDA OYLANACAK

Onur Yüksek Teknoloji, 27 Ekim 2026 tarihinde SPK'dan aldığı onayın ardından Ticaret Bakanlığı nezdindeki izin sürecini de tamamladı.

Bakanlık tarafından onaylanan esas sözleşmenin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesine ilişkin değişiklik, şirketin yapılacak ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacak.

Genel kurul onayının ardından ilgili esas sözleşme değişikliğine ilişkin süreç devam edecek.

KAYITLI SERMAYE TAVANI ARTIŞI NE ANLAMA GELİYOR?

Kayıtlı sermaye tavanının artırılması, şirketin belirlenen dönem içerisinde mevzuat ve gerekli yetkiler çerçevesinde sermaye artırımı yapabileceği üst sınırın yükseltilmesi anlamına geliyor.

Ancak kayıtlı sermaye tavanının 10 milyar TL'ye çıkarılması, şirketin mevcut çıkarılmış sermayesinin doğrudan bu tutara yükseldiği anlamına gelmiyor.

Şirket tarafından bu açıklama kapsamında yeni bir bedelli veya bedelsiz sermaye artırımı kararı duyurulmadı.