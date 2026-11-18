Kaleseramik (KLSER), yüzde 49 oranında pay sahibi olduğu Irak'taki bağlı ortaklığının Kerkük'te bulunan üretim tesisinde faaliyetlerin durdurulmasına karar verdi. Şirket, kararın gerekçesi olarak ülkede yaşanan elektrik tedarik sorunlarını gösterirken 137 çalışanın iş akdinin feshedildiğini veya feshedileceğini bildirdi.

KLSER ÜRETİMİ NEDEN DURDURDU?

Şirket, üretimin durdurulmasına gerekçe olarak Irak'ta yaşanan elektrik altyapısı ve arz sorunlarını gösterdi.

KAP açıklamasında, yerel otoritelerin ülke genelinde düzenli, kesintisiz ve sürdürülebilir elektrik tedariki sağlayamamasının üretim süreçlerinde sürekli ve öngörülemeyen aksamalara neden olduğu belirtildi.

Yaşanan üretim kayıpları ve operasyonel verimsizliklerin değerlendirilmesi sonucunda Kerkük tesisindeki seramik kaplama malzemeleri üretiminin durdurulmasına karar verildi.

137 ÇALIŞANIN İŞ AKDİ FESHEDİLECEK

Kaleseramik'in KAP'a bildirdiği bilgilere göre üretimin durdurulması kapsamında iş akdi feshedilen veya feshedilecek çalışan sayısı 137 olarak açıklandı.

Şirket, çalışanlara ödenecek kıdem ve ihbar tazminatlarının toplamının yaklaşık 71.250 dolar olacağını tahmin ediyor.

IRAK PAZARININ TOPLAM SATIŞLARDAKİ PAYI YÜZDE 1,8

Kaleseramik, üretimin durdurulmasının konsolide satışlar üzerinde önemli bir etkisinin bulunmadığını bildirdi.

Şirketin kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolarına göre Irak pazarındaki satışların toplam konsolide satışlar içindeki payı 2025 yılında yüzde 1,8 olarak gerçekleşti.

Kaleseramik, Irak pazarındaki satış ve pazarlama faaliyetlerini Türkiye'de üretilen veya tedarik edilen ticari ürünlerle sürdüreceğini açıkladı.

ŞİRKET KARARI NEDEN DAHA ÖNCE AÇIKLAMADI?

Kaleseramik, üretimin durdurulmasına yönelik bilginin kamuya açıklanmasının 23 Ekim 2026 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla ertelendiğini duyurdu.

Açıklamada, mevcut koşullar altında üretim, satış ve pazarlama faaliyetlerinin yeniden yapılandırılmasına ilişkin değerlendirmeler tamamlanana kadar rekabet gücünün korunması ve yatırımcıların yanıltılmaması amacıyla erteleme kararı alındığı belirtildi.

Şirket, üretim faaliyetlerinin yeniden başlayabilmesi için Irak'ta düzenli, kesintisiz ve sürdürülebilir elektrik tedarikinin sağlanması gerektiğini bildirdi.

Üretimin yeniden başlayacağı tarihe ilişkin ise herhangi bir takvim açıklanmadı.