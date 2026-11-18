Stratejistler Marek Drimal ve Juan Orts’un da yer aldığı ekip tarafından 16 Kasım'da paylaşılan değerlendirmede dolar/TL kurundaki yükseliş beklentisine karşın yüksek faiz getirisi sayesinde Türk lirası varlıkların ve devlet tahvillerinin yatırımcısına reel kazanç sunacağı vurgulandı.

DOLAR/TL'DE 60 SEVİYESİ VE "POZİTİF GETİRİ" BEKLENTİSİ

Raporda döviz piyasasına ilişkin öngörülerini paylaşan banka, dolar/TL kurunun 2027 yılı sonunda 60 seviyesine ulaşacağını tahmin etti.

Türk lirasının dolar karşısında yaklaşık yüzde 15 oranında değer kaybedeceğini öngören stratejistler, bu değer kaybının kontrollü bir patikada gerçekleşeceğine dikkat çekti.

Bankaya göre kurdaki yükseliş vadeli piyasa fiyatlamalarının işaret ettiği seviyelerin altında kalacak ve mevcut yüksek faiz getirisi kur farkını telafi ederek yatırımcılara toplamda pozitif getiri sağlayacak.

FAİZ İNDİRİM TAKVİMİ VE ENFLASYON ÖNGÖRÜSÜ

Société Générale, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) para politikası adımlarına dair detaylı bir takvim de paylaştı. Bankanın tahminlerine göre:

Faiz Patikası: TCMB'nin Aralık 2026 toplantısında 100 baz puanlık faiz indirimine gitmesi, Ocak 2027'de ise süreci pas geçmesi bekleniyor. Mart ayından itibaren her toplantıda 100 baz puanlık indirimlerle devam edecek gevşeme döngüsü sonucunda politika faizinin 2027 sonunda yüzde 28 seviyesine ineceği öngörülüyor.

Enflasyon ve Büyüme: Yıllık enflasyonun 2026 yılını yüzde 30 düzeyinde kapatacağını tahmin eden kurum, 2027'nin ikinci çeyreğinde enflasyonun yüzde 23 bandına gerileyeceğini ve yıl sonuna kadar bu seviyelerde dengeleneceğini öngörüyor. 2026'da zayıf seyreden ekonomik büyümenin ise azalan jeopolitik riskler, düşen enerji maliyetleri ve kamu harcamalarının desteğiyle 2027'de yeniden ivme kazanacağı belirtiliyor.

TAHVİL PİYASASI VE ÖNE ÇIKAN RİSKLER

Türkiye'yi 2027 yılında yüksek tahvil getirisi sunabilecek gelişen piyasalar arasında konumlandıran Société Générale, iki yıllık gösterge tahvil faizinin yüzde 34'ten yüzde 29'a, 10 yıllık tahvil faizinin ise yüzde 30'dan yüzde 28,5'e gerileyeceğini tahmin etti.

Türk lirası; toplam getiri potansiyeli açısından Nijerya nairası, Mısır poundu, Brezilya reali, Kolombiya pesosu ve Güney Afrika randı ile birlikte öne çıkarıldı.

Öte yandan raporda yatırımcıların takip etmesi gereken risk başlıklarına da yer verildi. 2028 seçimlerine yaklaşılırken maliye politikalarında yaşanabilecek olası gevşemeler, kamu harcamalarının seyri ve bölgesel jeopolitik gelişmeler, faizler üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturabilecek temel unsurlar olarak sıralandı.

Société Générale'in 2027 Türkiye Beklentileri Özeti

Gösterge 2026 Yıl Sonu Tahmini / Mevcut Durum 2027 Yıl Sonu Beklentisi Dolar/TL Kuru – (Yaklaşık %15 değer kaybı öngörüsü) 60,00 TL TCMB Politika Faizi Aralık 2026'da 100 baz puan indirim %28,00 Yıllık Enflasyon %30,00 ~%23,00 (2. çeyrek itibarıyla) 2 Yıllık Gösterge Tahvil ~%34,00 %29,00 10 Yıllık Tahvil Faizi %30,00 %28,50

Kaynak: Ekonomim

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