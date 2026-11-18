Arena Bilgisayar Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ARENA), kâr payı dağıtım sürecine ilişkin nihai kararını Genel Kurul düzeyinde netleştirdi.

KAP’a yapılan açıklamaya göre şirket yönetimi mevcut finansal politikalar doğrultusunda ortaklara brüt veya net herhangi bir temettü ödemesi gerçekleştirmeyecek.

Enerji sektörünün önde gelen temsilcilerinden Odaş Elektrik Üretim Sanayi Ticaret A.Ş. (ODAS) da temettü gündemiyle toplandı.

Şirketin Yönetim Kurulu tarafından alınan ve KAP aracılığıyla duyurulan karara göre Odaş Elektrik bu dönem kâr payı dağıtımı yapmayacak.

Açıklanan Kararların Özeti

Şirket Adı (Borsa Kodu) Karar Merci / Tanımı Brüt Temettü (Hisse Başı) Net Temettü (Hisse Başı) Ödeme Tarihi Arena Bilgisayar (ARENA) Genel Kurul Dağıtmayacak Dağıtmayacak – Odaş Elektrik (ODAS) Yönetim Kurulu Dağıtmayacak Dağıtmayacak –

Her iki şirketin de temettü dağıtılmamasına yönelik kararları, yatırımcıların nakit akışı beklentilerini ve şirketlerin öz kaynak koruma stratejilerini doğrudan ilgilendiriyor.

Odaş Elektrik’in Yönetim Kurulu kararının, ilerleyen süreçte toplanacak Genel Kurul’un onayına sunulması bekleniyor.

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