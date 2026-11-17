Şirket, 29 Temmuz 2026 tarihli yönetim kurulu kararı doğrultusunda, 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamında faaliyet gösteren Ar-Ge merkezinin kapatılması için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına başvuruda bulunduğunu açıkladı.

Bakanlık tarafından yapılan değerlendirme sonucunda Ar-Ge merkezinin kapatılmasına karar verildiği, söz konusu kararın 17 Kasım 2026 tarihli yazıyla şirkete bildirildiği belirtildi.

BURCE AR-GE MERKEZİNİ NEDEN KAPATTI?

Şirket, kapatma başvurusunun gerekçesini işletme dışı ekonomik etkenler, mevcut faaliyet yapısı ve personel sayısı olarak açıkladı.

KAP açıklamasında, mevcut koşullar altında Ar-Ge merkezi için öngörülen asgari şartların sürdürülmesinin mümkün olmadığı ifade edildi.

BURCE'NİN AR-GE TEŞVİKLERİ SONA ERDİ

Ar-Ge merkezinin kapatılmasıyla birlikte şirketin 5746 sayılı Kanun kapsamında yararlandığı teşvik ve desteklerden 1 Temmuz 2026 tarihinden itibaren yararlanamayacağı bildirildi.

Şirket, söz konusu gelişmenin finansal tabloları üzerinde önemli bir etkisinin bulunmasını beklemediğini belirtti.

Öte yandan, Ar-Ge merkezinin kapatılmasına rağmen ürün geliştirme faaliyetlerinin devam edeceği açıklandı.

Bu faaliyetlerin şirket bünyesindeki Proje ve Yönetim & Tasarım yöneticiliği tarafından sürdürüleceği ifade edildi.

KAPATMA KARARININ AÇIKLANMASI ERTELENMİŞTİ

Burçelik, Ar-Ge merkezinin kapatılması için alınan 29 Temmuz 2026 tarihli yönetim kurulu kararının kamuya açıklanmasının ertelendiğini de bildirdi.

Şirket, Bakanlığın başvuru sonucunda kapatma veya faaliyetlerin dondurulması yönünde farklı kararlar verebilmesi nedeniyle, meşru çıkarlarının korunması amacıyla açıklamanın ertelendiğini belirtti.

Erteleme kararının, Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 6. maddesi kapsamında alındığı ifade edildi.

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