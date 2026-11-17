İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Başsavcılık, Ali Emre Ballı ve bağlantılı kişilerce kontrol edildiği belirtilen şirketlere ilişkin incelemelerin ardından Adil Katılım Bankası, Adil Varlık Yönetim, Adil Tasarruf Finansman ve Dünya Varlık Yönetim'e TMSF'nin yönetim kayyumu olarak atandığını açıkladı. Kararın, usulsüz kredi kullanımları, fon manipülasyonu ve suç gelirlerinin aklanmasına yönelik tespitler üzerine alındığı bildirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülmekte olan “Fon Soruşturması” kapsamında yapılan açıklama şekilde;

• MASAK Başkanlığından alınan raporlar, bankacılık ve sermaye piyasası kayıtları, yapılan analizler ve alınan beyanlar doğrultusunda, müteveffa şüpheli Ali Emre BALLI ve bağlantılı kişilerce kontrol edilen şirketler hakkında inceleme yapılmış olup,

• İncelemelerde gerçek bir ticari faaliyete dayanmayan kredi kullanımları ve varlığa dayalı menkul kıymet ihraçları yoluyla elde edilen kaynakların Adil Katılım Bankasının kuruluş sermayesine aktarıldığı, devamında anılan sermayenin Tera Portföy Yönetimi A.Ş.’nin kontrolündeki fonlara yatırılarak “fon manipülasyonuna” konu edildiği ve yüksek kâr elde edildiği, banka kaynaklarının grup şirketlerine kredi olarak kullandırılarak tüketildiği ve suçtan elde edilen değerlerin şirketler arası transferler ile fon ve borçlanma aracı işlemlerine tabi tutularak aklandığı tespit edilmiştir.

• Açıklanan nedenlerle; CMK 133/1 maddesi uyarınca, suça özgülenmeleri hususunda kuvvetli şüphe bulunan Adil Katılım Bankası A.Ş., Adil Varlık Yönetim A.Ş., Adil Tasarruf Finansman A.Ş. ve Dünya Varlık Yönetim A.Ş. hakkında, yönetim organının yetkileri ile birlikte ortaklık payları veya menkul kıymetler idare yetkilerinin tümüyle TMSF’ye verilmesi suretiyle, TMSF’nin 17.11.2026 tarihinde yönetim kayyımı olarak atanmasına karar verilmiştir.