Peker GYO (PEKGY), Anel Elektrik (ANELE), Birleşim Grup Enerji (BIGEN), Işıklar Enerji ve Yapı Holding (IEYHO), Tera Teknoloji Holding (TEHOL) ve Tera Finansal Yatırımlar Holding (TRHOL) paylarındaki sert yükselişler, sermaye piyasası uzmanları tarafından mercek altına alındı.

13 Kasım kapanış verilerine göre PEKGY sekizinci, ANELE ve BIGEN yedinci, IEYHO ve TEHOL ise beşinci tavan gününü geride bırakırken, TRHOL de aynı günü yüzde 9,99 yükselişle tamamladı.

Söz konusu altı hissedeki yukarı yönlü hareketlilik yeni haftanın ilk işlem gününde de devam etti. 13 Kasım itibarıyla hisselerde oluşan kapanış fiyatları şöyle gerçekleşti:

• TRHOL: 82,00 TL

• ANELE: 11,04 TL

• BIGEN: 9,94 TL

• IEYHO: 9,73 TL

• TEHOL: 1,82 TL

• PEKGY: 1,51 TL

BİLANÇO VERİLERİ VE SEKTÖR ÇARPANLARI NE DİYOR?

Konuyu köşesine taşıyan Ruhi Sanyer’in yazısına göre sermaye piyasası uzmanları, geçmiş zirvelerinden yüzde 95'e varan oranlarda gerilemiş olmalarına rağmen bu hisselerin mevcut finansal tablolarına kıyasla ucuz olmadığına işaret ediyor.

Piyasa değeri/defter değeri (PD/DD) çarpanları ve mali veriler incelendiğinde ortaya çıkan tablo dikkat çekici riskler barındırıyor:

• Anel Elektrik (ANELE): İlk dokuz ayda 2,64 milyar TL zarar açıklayan ve satışları yıllık yüzde 86 daralan şirketin ana ortaklığa ait özkaynakları 27,3 milyon TL'ye kadar geriledi. İnşaat ve taahhüt sektöründe medyan PD/DD 1,39 iken, ANELE defter değerinin yaklaşık 89 katına (88,61 PD/DD) karşılık gelen bir fiyattan işlem görüyor.

• Işıklar Enerji ve Yapı Holding (IEYHO): Satışları yüzde 94 düşen ve 655 milyon TL zarar açıklayan şirketin PD/DD oranı 1,88 seviyesinde bulunuyor. Büyük ve kârlı holdinglerde bu oranın 0,25–0,60 bandında seyretmesi, hissenin mali yapısına göre yüksek fiyatlandığını gösteriyor.

• Birleşim Grup Enerji (BIGEN): 1,02 PD/DD oranıyla ilk bakışta defter değerine yakın görünse de şirketin 3,12 milyar TL'yi aşan net borcuna karşılık dokuz aylık kârı 67 milyon TL'de kaldı. Finansman maliyetleri ve emsal yenilenebilir enerji şirketlerinin üzerindeki Fiyat/Kazanç oranı, kârın sürdürülebilirliğine dair soru işaretleri yaratıyor.



• Peker GYO (PEKGY): Şirketin 13 Kasım'da vadesi dolan 7,5 milyar TL tutarındaki kira sertifikası ödemesini gerçekleştirememesi, finansal riskleri ön plana çıkarıyor.

• Tera Grubu (TRHOL ve TEHOL): Üçüncü çeyrek bilançolarını açıklamak için SPK'dan ek süre alan şirketlerden TRHOL için son tarih 30 Kasım, TEHOL için ise 9 Aralık 2026 olarak belirlendi. İkinci çeyrek verilerine göre TRHOL 0,72, TEHOL ise 0,21 PD/DD oranıyla işlem görse de; TEHOL'e TMSF tarafından kayyım atanması, SPK ve MKK kaynaklı işlem yasakları ve kısa vadeli nakit sıkışıklığı belirsizlikleri artırıyor.

FONLARIN PAYI VE "ALICI KİM?" SORUSU

SPK'nın 17 Eylül tarihli kararıyla tasfiye sürecine giren fonlar, kriz öncesinde bu hisselerin fiili dolaşımdaki paylarının büyük bölümünü elinde bulunduruyordu.

Portföy dağılım verilerine göre fonların fiili dolaşımdaki pay ağırlıkları TEHOL'de yüzde 77,74, ANELE'de yüzde 68,14, TRHOL'de yüzde 60,13, PEKGY'de yüzde 54,68, IEYHO'da yüzde 43,09 ve BIGEN'de yüzde 20,24 seviyesindeydi.

Tasfiye kapsamında hangi fonun ne kadar satış yaptığı henüz netleşmezken, piyasa uzmanları bu payların kimler tarafından ve hangi kaynakla toplandığının aydınlatılması gerektiğini vurguluyor.

Aracı kurum dağılımının nihai alıcıyı göstermediğini hatırlatan uzmanlar, işlemlerin fon tasfiyesiyle bağlantısının anlaşılabilmesi için takas hareketleri ve Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) saklama verilerinin SPK ve Borsa İstanbul tarafından incelenmesi gerektiğini belirtiyor.

Yatırımcıları geçmiş fiyatlara bakarak "ucuzluk" yanılgısına düşmemeleri konusunda uyaran piyasa çevreleri, önemli olanın hissenin geçmişte kaç liradan işlem gördüğü değil, bugün nasıl bir mali yapıyı temsil ettiği olduğunun altını çiziyor.

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