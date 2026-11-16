Tera Portföy bünyesinde tasfiye sürecine giren fonların reel sektör üzerindeki yansımaları netleşmeye başladı.

2026 üçüncü çeyrek faaliyet raporunu ve finansal bilgilerini paylaşan Menderes Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MNDRS), Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından 17 Eylül 2026 tarihinde tasfiye kararı alınan fonlardan TP2 Tera Portföy Para Piyasası (TL) Fonu için ihtiyatlılık kapsamında 390 milyon 570 bin 792 lira karşılık ayırdığını açıkladı.

16 Eylül 2026 tarihli verileri yansıtan bu tutarın, Menderes Tekstil’in toplam likit fon portföyündeki anaparasının yüzde 11,76’sına tekabül ettiği ifade ediliyor.

Şirketin para piyasası fonlarındaki toplam yatırım büyüklüğünün ise yaklaşık 3 milyar 320 milyon TL seviyesinde olduğu hesaplanıyor.

390 MİLYON LİRADAN YALNIZCA 250 BİN LİRASI GERİ ALINABİLDİ

Ortaya çıkan finansal tabloda en dikkat çeken nokta ise nakit geri dönüşündeki kısıtlılık oldu.

Menderes Tekstil’in Tera Portföy’deki 390 milyon lirayı aşan bu anaparasından şu ana kadar yalnızca 250 bin TL'lik kısmını tahsil edebildiği belirtildi.

BAKİYE ZARAR MI YAZILACAK?

Fon krizinin halka açık şirket bilançolarına etkisi yeniden tartışma konusu olurken, Menderes Tekstil’in geri alamadığı milyonlarca liralık bakiyenin akıbeti merak ediliyor.

Kalan tutarın tamamının şirket bilançosuna kesin zarar olarak kaydedilip kaydedilmeyeceği, yürütülen tasfiye sürecinin tamamlanmasının ardından ortaya çıkacak varlık satış ve dağıtım sonuçlarına göre netlik kazanacak.

Kaynak: Tek Referans Gazetesi

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