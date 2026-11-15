Alman otomotiv devi BMW, su pompasındaki elektrik bağlantısından kaynaklanan yangın riski nedeniyle ABD'de geniş kapsamlı bir geri çağırma başlattı. ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), 2012-2018 model yılları arasındaki 14 farklı araç modelini kapsayan geri çağırma kapsamında toplam 720 bin 796 aracın etkilendiğini duyurdu.

Kurum, araç sahiplerine onarım tamamlanana kadar otomobillerini binalardan ve diğer araçlardan uzakta, açık alanlarda park etmeleri çağrısında bulundu.

MOTOR KAPALIYKEN DE YANGIN ÇIKABİLİR

NHTSA'nın açıklamasına göre, araçların su pompasında bulunan elektrik konektörünün yeterince yalıtılmamış olması, bağlantının suya maruz kalmasına ve kısa devre oluşmasına yol açabiliyor.

Söz konusu arıza, araç park halindeyken ve motor çalışmıyorken de yangın riskine neden olabiliyor.

Geri çağırma kapsamında BMW'nin 2, 3, 4 ve 5 Serisi otomobilleri ile X1, X3, X4, X5 ve Z4 modellerinin belirli üretim yıllarındaki araçları bulunuyor.

DAHA ÖNCE ONARILAN ARAÇLAR YENİDEN GERİ ÇAĞRILDI

Geri çağırma kararının dikkat çeken yönlerinden biri, aynı araçların 2024 yılında da su pompasıyla ilgili bir sorun nedeniyle geri çağrılmış olması.

NHTSA, önceki geri çağırma kapsamında onarılan araçların da yeniden işlem görmesi gerektiğini bildirdi.

BMW'nin ABD'de sorunla bağlantılı olabilecek yaklaşık 10 olaydan haberdar olduğu belirtildi. Bu olayların daha önce onarım görmüş araçlarda meydana geldiği, herhangi bir kaza veya yaralanma bildirilmediği açıklandı.

ONARIM İÇİN HENÜZ ÇÖZÜM HAZIR DEĞİL

BMW'nin teknik sorunu gidermeye yönelik çalışmaları devam ederken, uygulanmaya hazır bir onarım çözümü henüz bulunmuyor.

Onarımın hazır hale gelmesinin ardından işlemler BMW'nin yetkili servislerinde ücretsiz gerçekleştirilecek.

Araç sahiplerine yönelik bilgilendirme mektuplarının 25 Aralık 2026'dan itibaren gönderilmesi bekleniyor.

BMW KÂR BEKLENTİSİNİ AŞAĞI ÇEKTİ

Geniş kapsamlı geri çağırma kararı, BMW'nin kârlılık beklentilerini düşürdüğü ve yeniden yapılanma çalışmalarını hızlandırdığı bir döneme denk geldi.

Şirket, 3 Kasım'da yaptığı açıklamada, 2026 yılı için otomotiv bölümüne ilişkin faiz ve vergi öncesi kâr (EBIT) marjı beklentisini yüzde 1-3 aralığından yüzde -0,5 ile +0,5 aralığına indirdi.

BMW, revizyonun nedenleri arasında portföy ve yeniden yapılanma önlemlerinin hızlandırılmasının oluşturacağı mali etkileri gösterdi.

Çin pazarında zayıflayan talep, yerli otomobil üreticilerinin artan rekabeti ve maliyet baskıları da şirketin faaliyetlerini etkileyen başlıca unsurlar arasında yer alıyor.

ÜÇÜNCÜ ÇEYREK KÂRINDA YÜZDE 10,6 DÜŞÜŞ

BMW'nin açıkladığı finansal sonuçlara göre, grubun 2026 yılının üçüncü çeyreğinde vergi öncesi kârı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,6 azalarak 2,08 milyar euroya geriledi.

Şirketin yılın ilk dokuz ayındaki vergi öncesi kârı ise yüzde 23,9 düşüşle 6,13 milyar euro olarak gerçekleşti.

BMW, yeniden yapılanma adımlarıyla maliyetlerini azaltmayı ve yeni nesil otomobil modellerinin üretimini artırarak gelecek yıllarda kârlılığını desteklemeyi hedefliyor.

Geri çağırma kararının şirkete getireceği toplam maliyete ilişkin ise henüz açıklanmış bir tutar bulunmuyor. Bu nedenle kararın BMW'nin finansal sonuçlarına olası etkisi belirsizliğini koruyor.