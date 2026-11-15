Borsa İstanbul'da 9-13 Kasım 2026 haftasında 54 farklı hissede özel emir yöntemiyle işlemler gerçekleştirildi. Tüpraş (TUPRS), Türk Hava Yolları (THYAO), Koç Holding (KCHOL), Astor Enerji (ASTOR) ve SASA Polyester (SASA) gibi şirketlerin yer aldığı işlemlerde milyonlarca lot el değiştirdi. TUPRS'ta haftalık özel emir işlem hacmi 1,1 milyar TL'yi aşarken, THYAO'da 753,38 milyon TL'lik işlem gerçekleşti. İşte geçen hafta özel emir işlemlerine konu olan hisselerde öne çıkan veriler.

TUPRS'TA ÖZEL EMİR İŞLEM HACMİ 1,1 MİLYAR TL'Yİ AŞTI

Tüpraş (TUPRS), geçen haftanın en dikkat çekici özel emir işlemlerinin gerçekleştiği hisseler arasında yer aldı.

9 Kasım Pazartesi günü hissede 1 milyon 853 bin 243 lotluk işlem, 337,059 TL fiyat üzerinden gerçekleştirildi. İşlemin toplam hacmi 624,65 milyon TL olarak kaydedildi.

TUPRS'ta 10 Kasım'da 266,2 milyon TL, 11 Kasım'da 171,45 milyon TL ve 12 Kasım'da 81,76 milyon TL tutarında özel emir işlemleri gerçekleşti.

Böylece açıklanan dört günlük veriye göre TUPRS'taki özel emir işlemlerinin toplam büyüklüğü 1 milyar 144 milyon TL'ye ulaştı.

THYAO'DA 753 MİLYON TL'LİK İŞLEM

Türk Hava Yolları (THYAO) hisselerinde de hafta boyunca yüksek tutarlı özel emir işlemleri gerçekleştirildi.

9 Kasım'da 195,05 milyon TL, 10 Kasım'da ise 183,08 milyon TL tutarında işlem kaydedildi.

12 Kasım'da 198,27 milyon TL'lik özel emir işlemi gerçekleştirilirken, 13 Kasım Cuma günü 176,98 milyon TL'lik işlem yapıldı.

Haftanın son işlem gününde 550 bin lot pay, 321,795 TL fiyat üzerinden el değiştirdi.

Böylece THYAO'da dört işlem gününde gerçekleştirilen özel emir işlemlerinin toplam hacmi 753,38 milyon TL oldu.

ASTOR'DA İKİ GÜNDE 188 MİLYON TL'LİK İŞLEM

Astor Enerji (ASTOR) hisselerinde 10 ve 12 Kasım tarihlerinde özel emir işlemleri kaydedildi.

10 Kasım'da 863 bin 298 lotluk işlem 120,51 milyon TL hacimle gerçekleşti.

12 Kasım'da ise 381 bin 182 lot pay, 67,54 milyon TL tutarında işlem gördü.

İki işlem günündeki toplam hacim 188,05 milyon TL olarak hesaplandı.

SASA'DA 6,6 MİLYON LOT EL DEĞİŞTİRDİ

SASA Polyester (SASA), geçen hafta özel emir işlemlerine konu olan hisseler arasında yer aldı.

12 Kasım Perşembe günü SASA'da 6 milyon 632 bin 627 lotluk özel emir işlemi gerçekleştirildi.

İşlemin toplam büyüklüğü 10,61 milyon TL olarak kaydedildi.

KTLEV'DE 4,5 MİLYON LOTLUK İŞLEM

Katılımevim (KTLEV) hisselerinde de 12 Kasım'da yüksek miktarlı özel emir işlemi gerçekleşti.

Şirket hisselerinde 4 milyon 513 bin 591 lot, toplam 30,42 milyon TL hacimle el değiştirdi.

ÖZEL EMİR İŞLEMLERİ NE ANLAMA GELİYOR?

Özel emir işlemleri, belirli miktar ve fiyat koşullarında eşleştirilen pay işlemlerini ifade ediyor.

Bu işlemlerde yüksek miktarda pay el değiştirebilse de özel emir yöntemiyle gerçekleştirilen işlemler tek başına bir hissede alım veya satış baskısı oluştuğunu göstermiyor.

İşlemlerin değerlendirilmesinde fiyat, miktar, işlem hacmi ve piyasa koşullarının birlikte dikkate alınması gerekiyor.

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