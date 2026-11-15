Borsa İstanbul'da işlem gören iki şirket için 16 Kasım 2026 Pazartesi günü önemli gelişmeler yaşanacak. Finansal raporlarını süresinde açıklayamadığı için işlem sırası kapatılan Mega Polietilen (MEGAP), saat 09.40'ta yeniden işleme açılacak. Bosch Fren (BFREN) için ise üçüncü çeyrek finansal raporunun yayımlanmasına ilişkin ek süre aynı gün sona erecek.

MEGAP HİSSELERİ YARIN YENİDEN İŞLEME AÇILACAK

Borsa İstanbul'un 13 Kasım 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamaya göre Mega Polietilen (MEGAP) hisseleri, 16 Kasım Pazartesi günü saat 09.40'ta yeniden işleme açılacak.

Şirketin işlem sırası, finansal tablolarını son bildirim tarihi itibarıyla KAP'a göndermemesi nedeniyle 9 Kasım 2026 tarihinde geçici olarak kapatılmıştı.

SPK'nın şirkete finansal raporlarını yayımlaması için ek süre verilmesini uygun görmesinin ardından Borsa İstanbul, işlem sırasının yeniden açılmasına karar verdi.

MEGAP'A 3. ÇEYREK BİLANÇOSU İÇİN 21 ARALIK'A KADAR EK SÜRE VERİLDİ

SPK'nın 13 Kasım tarihinde KAP üzerinden yayımlanan duyurusuna göre MEGAP'a, 30 Haziran 2026 ve 30 Eylül 2026 tarihli finansal raporlarını açıklaması için ek süre tanındı.

Kurulun kararı kapsamında şirketin ilgili finansal raporlarını 21 Aralık 2026 tarihi dahil olmak üzere KAP'a bildirebilmesine olanak sağlandı.

Böylece MEGAP hisseleri, finansal raporların açıklanması için tanınan sürenin sona ermesi beklenmeden yeniden işlem görmeye başlayacak.

BFREN İÇİN FİNANSAL RAPOR SÜRESİ YARIN DOLUYOR

Bosch Fren Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BFREN) için de 16 Kasım Pazartesi günü önemli bir tarih olacak.

SPK'nın 30 Ekim 2026 tarihinde yayımladığı duyuruda, şirketin 30 Eylül 2026 tarihli finansal raporlarını KAP'a bildirmesi için 16 Kasım 2026 dahil olmak üzere ek süre tanındığı açıklanmıştı.

Aynı duyuruda toplam 8 şirkete finansal raporlarını yayımlamaları için ek süre verilirken, son bildirim tarihi 16 Kasım olarak belirlenen tek şirket BFREN olmuştu.

Söz konusu sürenin sona ermesiyle birlikte şirketin üçüncü çeyrek finansal raporuna ilişkin KAP bildirimleri takip edilecek.

SPK 17 ŞİRKETE DAHA BİLANÇO İÇİN EK SÜRE VERDİ

SPK, 9 Kasım 2026 tarihinde yayımlanan bir başka duyuruyla 17 şirket ve kuruluşun 30 Eylül 2026 tarihli finansal raporlarını KAP'a bildirmesi için ek süre verilmesini uygun buldu.

Listede Tera Yatırım Teknoloji Holding (TEHOL), Kontrolmatik (KONTR), Katılımevim (KTLEV), Tümosan (TMSN), Ral Yatırım Holding (RALYH), Batıçim (BTCIM) ve Peker GYO (PEKGY) gibi Borsa İstanbul'da işlem gören şirketler yer aldı.

Ek süre kapsamında bazı şirketlerin bilanço açıklama tarihleri 31 Aralık 2026'ya kadar uzatıldı.

İşte ek süre verilen 17 şirket ve yeni tarihler

Şirket / Hisse kodu Son bildirim tarihi Big Medya Teknoloji (BIGTK) 9 Aralık 2026 Hedef Portföy Yönetimi (HFP) 13 Kasım 2026 Tera Yatırım Teknoloji Holding (TEHOL) 9 Aralık 2026 Katılımevim (KTLEV) 31 Aralık 2026 Tümosan (TMSN) 30 Kasım 2026 Kontrolmatik (KONTR) 31 Aralık 2026 Emek Elektrik (EMKEL) 31 Aralık 2026 Papilon Savunma (PAPIL) 30 Kasım 2026 Kuyaş Yatırım (KUYAS) 31 Aralık 2026 Ral Yatırım Holding (RALYH) 30 Kasım 2026 Alves Kablo (ALVES) 9 Aralık 2026 Batıçim (BTCIM) 30 Kasım 2026 US Yatırım Holding (USHOL) 19 Kasım 2026 Peker GYO (PEKGY) 9 Aralık 2026 Atlas Portföy Yönetimi (ALA) 31 Aralık 2026 Atlantis Yatırım Holding (ATSYH) 24 Kasım 2026 Dinamik Menkul Değerler (DMK) 30 Kasım 2026

Listede Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin yanı sıra portföy yönetim ve menkul değerler kuruluşları da bulunuyor. HFP, ALA ve DMK kodları bu kuruluşlara ilişkin KAP tanımları olup Borsa İstanbul'da işlem gören hisse kodları olarak değerlendirilmemeli.

BAZI ŞİRKETLERDE BİLANÇO TARİHİ YIL SONUNA UZADI

SPK'nın açıkladığı ek süreler incelendiğinde özellikle aralık ayının sonuna kadar uzanan bildirim tarihleri dikkat çekiyor.

Kontrolmatik (KONTR), Katılımevim (KTLEV), Emek Elektrik (EMKEL), Kuyaş Yatırım (KUYAS) ve Gündoğdu Gıda (GUNDG) için finansal raporların son bildirim tarihi 31 Aralık 2026 olarak belirlendi.

Big Medya Teknoloji (BIGTK), Tera Yatırım Teknoloji Holding (TEHOL), Alves Kablo (ALVES) ve Peker GYO (PEKGY) için ise son tarih 9 Aralık 2026 oldu.

Ek süre verilmesi hisselerin işleme kapatılacağı anlamına gelmiyor

Finansal raporların açıklanması için SPK tarafından ek süre tanınması, şirketlerin hisselerinin otomatik olarak işleme kapatılacağı anlamına gelmiyor.

Borsa İstanbul, finansal raporlama yükümlülükleri kapsamında şirketlerin işlem sıralarına ilişkin ayrıca karar alabiliyor.

MEGAP için işlem sırasının yeniden açılmasına yönelik resmi karar bulunurken, diğer şirketlere ilişkin olası işlem sırası kararlarının da KAP üzerinden duyurulması gerekiyor.