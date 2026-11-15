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Borsa İstanbul'da 9-13 Kasım haftasında 14 şirketin temettü kararı açıklandı. 9 şirket kâr payı, 3 şirket ise temettü avansı dağıtmama kararı aldı.

Borsa İstanbul'da 9-13 Kasım 2026 haftasında 14 şirketin temettüye ilişkin kararları Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden duyuruldu. Açıklamalara göre 9 şirket temettü dağıtmama, 3 şirket ise temettü avansı dağıtmama kararı aldı. Flap Kongre (FLAP) temettü ödemesini gerçekleştirirken, Elite Naturel (ELITE) ödeme tarihini açıkladı. İşte geçen hafta temettü kararı açıklayan şirketler ve yatırımcıların hesaplarına yatırılacak tutarlar.

FLAP TEMETTÜ ÖDEMESİNİ GERÇEKLEŞTİRDİ

Flap Kongre Toplantı Hizmetleri Otomotiv ve Turizm A.Ş. (FLAP), yatırımcılarına nakit temettü ödemesi gerçekleştirdi.

Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre hisse başına brüt 0,1066666 TL, net 0,0906666 TL kâr payı dağıtıldı.

Temettü ödeme tarihi 11 Kasım 2026 olarak açıklanırken, ödemeler yatırımcıların hesaplarına aktarıldı.

Borsada temettü kararını açıklayan 14 şirketten sadece 2 si ödeme yapacak, Görsel 1

ELITE TEMETTÜ ÖDEMESİ YAPACAK

Elite Naturel Organik Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ELITE), yatırımcılarına nakit temettü dağıtacağını duyurdu.

Şirketin açıklamasına göre hisse başına brüt 0,10 TL, net 0,085 TL temettü ödenecek.

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ELITE'nin temettü ödeme tarihi 25 Kasım 2026 olarak belirlendi.

Borsada temettü kararını açıklayan 14 şirketten sadece 2 si ödeme yapacak, Görsel 2

GEÇEN HAFTA 14 ŞİRKETİN AÇIKLADIĞI TEMETTÜ KARARLARI

Hisse Temettü kararı
TEKTU Temettü dağıtmayacak
KATMR Temettü dağıtmayacak
EGEEN Temettü avansı dağıtmayacak
DOAS Temettü avansı dağıtmayacak
ALARK Temettü avansı dağıtmayacak
IEYHO Temettü dağıtmayacak
BALSU Temettü dağıtmayacak
FLAP Net 0,0906666 TL ödendi
CASA Temettü dağıtmayacak
ELITE Net 0,085 TL ödenecek
COSMO Temettü dağıtmayacak
ZEDUR Temettü dağıtmayacak
ALBTN Temettü dağıtmayacak
GOLDA Temettü dağıtmayacak

Temettü ödemeleri, şirketlerin dağıtılabilir kârları ve yetkili organlarının kararları doğrultusunda belirleniyor. Yatırımcılar, şirketlerin kâr payı dağıtımına ilişkin yeni kararlarını KAP üzerinden takip edebiliyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Finansal kararlarınız için bağımsız danışmanlık almanız önerilir.

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