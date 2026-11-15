Borsa İstanbul'da 9-13 Kasım 2026 haftasında şirketlerden milyarlarca liralık satın alma, finansman, yatırım ve pay geri alım açıklamaları geldi. Halkbank'ın 14,8 milyar TL'lik pay devri, Gen İlaç'ın 5 milyar TL'yi aşan satın alımı ve Yapı Kredi'nin 933 milyon dolarlık kredi anlaşması haftanın öne çıkan gelişmeleri arasında yer aldı. İşte geçen hafta Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan önemli şirket açıklamaları.

HALKBANK (HALKB): 14,8 MİLYAR TL'LİK PAY DEVRİ TAMAMLANDI

Halkbank, yüzde 99,99 oranında pay sahibi olduğu Halk Katılım Bankası A.Ş.'deki hisselerini TVF Katılım Finans Yatırımları A.Ş.'ye devretti.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) izninin ardından 10 Kasım'da tamamlanan işlemin toplam bedeli yaklaşık 14,8 milyar TL oldu.

Devir sonucunda Halkbank'ın Halk Katılım Bankası'ndaki ortaklığı sona ererken, işlemden yaklaşık 39,9 milyon TL kâr elde edildiği açıklandı.

GEN İLAÇ (GENIL): 5 MİLYAR TL'LİK SATIN ALMA

Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri, yenilenebilir enerji sektöründe faaliyet gösteren Seleda Biyogaz Enerji'nin yüzde 81,40 oranındaki paylarını 5 milyar 27 milyon TL bedelle satın aldı.

13 Kasım'da tamamlanan işlem kapsamında, Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde faaliyet gösteren şirketin biyogaz, güneş enerjisi ve organik gübre üretimi alanlarındaki faaliyetleri Gen İlaç'ın yatırım portföyüne dahil edildi.

KAP açıklamasına göre pay devri için satıcıya nakit ödeme yapılmayacak. Devir bedeli, satıcının Gen İlaç nezdindeki ortaklar cari hesabına alacak kaydedilerek mahsup edilecek.

YAPI KREDİ (YKBNK): 933 MİLYON DOLARLIK KREDİ ANLAŞMASI

Yapı Kredi, 18 ülkeden 40 finansal kuruluşun katılımıyla yaklaşık 933 milyon dolar tutarında sendikasyon kredisi anlaşması imzaladı.

Dört ayrı dilimden oluşan finansmanın 367 ve 734 gün vadeli olduğu açıklandı.

Kredinin kısa vadeli dolar diliminde maliyet SOFR + yüzde 1,25, euro diliminde ise Euribor + yüzde 1 olarak gerçekleşti.

AKSA ENERJİ (AKSEN): GABON'DAKİ YATIRIMINI BÜYÜTTÜ

Aksa Enerji, Gabon Cumhuriyeti Elektrik Kurumu ile imzaladığı ek protokolle Afrika'daki elektrik üretim yatırımlarının kapsamını genişletti.

Şirket, Libreville'deki planlanan elektrik üretim kapasitesini 80 MW artırarak 180 MW'a çıkardı. Böylece Gabon'daki iki proje kapsamında toplam planlanan kapasite 225 MW'a ulaştı.

Ayrıca anlaşma süresi 10 yıldan 15 yıla çıkarıldı. İlave kapasitenin 2028 yılı sonuna kadar devreye alınması planlanıyor.

GİRİŞİM ELEKTRİK (GESAN): 391 MİLYON TL'LİK İHALE

Girişim Elektrik, Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) tarafından Hakkari'de gerçekleştirilen Çukurca Trafo Merkezi yapım işi ihalesinin şirket uhdesinde kaldığını duyurdu.

390 milyon 931 bin 876 TL bedelli proje için şirkete sözleşme daveti gönderildi.

GESAN ayrıca Başkent EDAŞ ve Toroslar EDAŞ'tan vergiler hariç 26,8 milyon TL işçilik ve 2,88 milyon dolar malzeme bedelinden oluşan ilave siparişler aldığını açıkladı.

HAREKET PROJE (HRKET): 11,5 MİLYON DOLARLIK YENİ İŞLER

Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği, hafta içerisinde toplam 11,5 milyon dolar tutarında yeni iş anlaşmaları duyurdu.

Şirket, Çinli rüzgâr türbini üreticisi Goldwind ile Türkiye'deki rüzgâr enerjisi santrali projeleri için 7 milyon dolarlık anlaşma imzaladı.

Kazakistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki projelerde ağır nakliye ve vinç hizmetleri için 2,5 milyon dolarlık, vagon ve proje kargo taşımacılığı alanında ise toplam 2 milyon dolarlık ilave sözleşmeler açıklandı.

ARD BİLİŞİM (ARDYZ): YAPAY ZEKA ALTYAPISINA 4,5 MİLYON DOLARLIK SİPARİŞ

ARD Grup Bilişim Teknolojileri, savunma sanayisi alanında faaliyet gösteren bir kuruluştan yapay zeka projelerinde kullanılacak donanım ve altyapı sistemleri için yeni sipariş aldı.

NVIDIA grafik işlemci teknolojilerine dayalı sistemlerin tedarikini kapsayan siparişin KDV dahil 4 milyon 530 bin dolar olduğu açıklandı.

Şirket, anlaşmanın satış gelirlerine ve kârlılığına olumlu katkı sağlamasını beklediğini bildirdi.

FONET (FONET): 216,7 MİLYON TL'LİK SAĞLIK İHALESİ

Fonet Bilgi Teknolojileri, Hatay İl Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen 36 aylık Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi ve Yoğun Bakım Bilgi Yönetim Sistemi hizmet alımı ihalesini kazandığını açıkladı.

İhale bedeli 216 milyon 681 bin 840 TL olarak duyuruldu.

Yasal itiraz sürecinin tamamlanmasının ardından sözleşme aşamasına geçilmesi bekleniyor.

ÇİTLEKÇİ (CITAS): 1,13 MİLYAR TL'LİK HİSSE GERİ ALIMI

Çitlekçi Mağazacılık, tasfiye kapsamındaki yatırım fonlarının portföylerinde bulunan toplam 13 milyon 857 bin 770 adet şirket payını geri aldı.

12 Kasım'da borsa dışında gerçekleştirilen işlemde pay başına 81,85 TL ödendi. İşlemin toplam büyüklüğü yaklaşık 1,13 milyar TL oldu.

Bu geri alımla birlikte şirketin sahip olduğu kendi paylarının sermayeye oranı yüzde 10,32'ye yükseldi.

SAVUR GYO (SVGYO): 132,5 MİLYON LOT GERİ ALINDI

Savur Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, tasfiye sürecindeki yatırım fonlarının portföylerinde bulunan 132 milyon 499 bin 703 adet payını 2,37 TL birim fiyattan geri aldı.

İşlemin toplam bedeli yaklaşık 314 milyon TL oldu.

Şirket, söz konusu işlemle birlikte geri alım programı kapsamında toplam 147 milyon 848 bin 267 adet payı 349,76 milyon TL bedelle satın aldığını ve programı sonlandırdığını açıkladı.

Geri alınan toplam payların şirket sermayesine oranı yüzde 13,65'e ulaştı.

ŞEKERBANK (SKBNK): YÜZDE 40 BEDELLİ SERMAYE ARTIRIMI TAMAMLANDI

Şekerbank, yüzde 40 oranındaki bedelli sermaye artırımının tamamlandığını duyurdu.

Sermaye artırımı kapsamında 2,5 milyar TL olan çıkarılmış sermaye, 1 milyar TL artırılarak 3,5 milyar TL'ye yükseltildi.

Rüçhan hakkı kullanımının ardından kalan yaklaşık 5,92 milyon TL nominal değerli payların tamamı 9 Kasım'da Borsa İstanbul Birincil Piyasa'da satıldı.

ASTOR ENERJİ (ASTOR): BİLANÇO VE 2026 HEDEFLERİ AÇIKLANDI

Astor Enerji, 2026 yılının ilk dokuz aylık dönemine ilişkin finansal sonuçlarını ve yatırımcı sunumunu yayımladı.

Şirketin dokuz aylık satış gelirleri 33,62 milyar TL'ye yükselirken, net dönem kârı geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 73 azalarak 1,68 milyar TL oldu.

ASTOR, 2026 yılı için 1,1 milyar dolar ciro hedefini ve satışlar içinde yüzde 52 ihracat payı beklentisini de paylaştı.

DİĞER ÖNEMLİ KAP AÇIKLAMALARI

Hafta içerisinde öne çıkan diğer gelişmelerde Alkim Kağıt (ALKA), İzmir Kemalpaşa'daki yıllık 125 bin ton kapasiteli ikinci kâğıt makinesi yatırımının kurulumunu tamamladığını açıkladı.

Orge Enerji (ORGE), Ankara'daki veri merkezi projesinin ilk etap elektrik işlerine yönelik 4,95 milyon euro tutarında sözleşme imzaladı.

Emlak Konut GYO (EKGYO), İstanbul Beykoz ve Esenler'deki projelerinin yapı ruhsatlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Europower Enerji (EUPWR) ise TEİAŞ tarafından düzenlenen yaklaşık 205,9 milyon TL bedelli ihalede en avantajlı teklifi verdiğini bildirdi.

YATIRIMCILARIN YENİ HAFTADA İZLEYECEĞİ BAŞLIKLAR

9-13 Kasım haftasında açıklanan ihalelerin sözleşme süreçleri, yeni yatırımların devreye alınma takvimleri ve şirketlerin pay geri alım işlemlerine ilişkin bildirimleri, 16 Kasım'da başlayacak yeni haftanın şirket gündeminde öne çıkabilecek gelişmeler arasında bulunuyor.