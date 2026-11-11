Borsa İstanbul'da HRKET koduyla işlem gören Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği A.Ş., yeni iş anlaşmalarını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) duyurdu. Şirket, yurt dışındaki projelerinin yanı sıra taşımacılık hizmetlerini kapsayan yeni sözleşmelere imza attı. Açıklanan anlaşmaların toplam bedeli 4,5 milyon dolar oldu.

HRKET'TEN KAZAKİSTAN VE BAE'DE 2,5 MİLYON DOLARLIK ANLAŞMA

Hareket Proje, Kazakistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) yürütülen projeler kapsamında yeni bir anlaşma imzaladığını açıkladı.

KAP bildirimine göre şirket, söz konusu projelerde ağır nakliye, taşıma ve vinç kiralama hizmetleri sağlayacak.

Anlaşmanın toplam bedeli 2 milyon 500 bin dolar olarak açıklandı.

Şirketin bildiriminde anlaşmanın hangi projeleri kapsadığına ve işlerin tamamlanma takvimine ilişkin ek ayrıntıya yer verilmedi.

İKİ AYRI SÖZLEŞME DAHA İMZALANDI

Hareket Proje, bir diğer KAP açıklamasında vagon taşımacılığı ve proje kargo taşımacılığı hizmetlerinin sağlanması amacıyla iki ayrı sözleşme imzaladığını duyurdu.

Toplam 2 milyon dolar bedelli sözleşmeler kapsamında gerçekleştirilecek projelerin 3 ay süreceği belirtildi.

Şirket, bu anlaşmaların gerçekleştirileceği ülkelere ve sözleşme bedellerinin ayrı ayrı dağılımına ilişkin bilgi paylaşmadı.

HRKET'İN YENİ SÖZLEŞMELERİNİN TOPLAM BEDELİ 4,5 MİLYON DOLAR

Hareket Proje'nin KAP'a bildirdiği yeni anlaşmaların detayları şöyle: