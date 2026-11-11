Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan resmi bildirimde Flap Kongre Toplantı Hizmetleri (FLAP) ile Migros Ticaret’in (MGROS) yeni seans baz fiyatları ilan edildi.

Sermaye Piyasası Kurulu ve Borsa İstanbul düzenlemeleri uyarınca, şirketlerin pay başına dağıttığı brüt kâr payı tutarı kadar hisse açılış fiyatından düşüş yapılarak yeni teorik fiyatlar belirlendi.

Bugün geçerli olan kâr payı tutarları ve seans başlangıç baz fiyatları:

Hisse Kodu Şirket Unvanı Pay Başına Brüt Temettü Pay Başına Net Temettü Yeni Seans Baz Fiyatı FLAP Flap Kongre Toplantı Hizmetleri A.Ş. 0,1066666 TL 0,0906666 TL 9,89 TL MGROS Migros Ticaret A.Ş. 6,4897681 TL 5,5163028 TL 484,50 TL

TEMETTÜ HESAPLARA NE ZAMAN GEÇECEK?

Borsa İstanbul Pay Piyasası takas esasları (T+2) doğrultusunda, temettü hakkını elde eden yatırımcıların hesaplarına net nakit kâr payı ödemeleri hak kullanım tarihini takip eden ikinci işlem gününde nakden yansıtılacak.

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