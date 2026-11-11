Sermaye piyasalarını sarsan, siyaset, finans bürokrasisi ve iş dünyasına uzanan geniş kapsamlı fon soruşturmasında gözaltı ve tutuklama zincirine yeni kritik isimler eklendi.

Yargı makamlarının yürüttüğü soruşturmanın son dalgasında; eski Takasbank Genel Müdürü Yunus Arıncı, Kapital Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Murat Gülkan ve Adil Katılım Bankası Kurucu Ortağı Ali Paslı çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Son tutuklamalarla birlikte soruşturma kapsamında cezaevine gönderilen şüpheli sayısı rekor seviyeye ulaşırken, usulsüz işlemler, fon kaynaklarının kötüye kullanımı ve piyasa dolandırıcılığı iddialarına yönelik adli süreç derinleşerek devam ediyor.

SORUŞTURMANIN MERKEZİNDE NE VAR?

Yüz binlerce tasarruf sahibini doğrudan etkileyen kriz; işlem hacmi sığ hisselerde çapraz işlemlerle suni fiyat artışları yapılması, bazı portföy şirketlerinin temerrüde düşmesi ve fon çöküşünden hemen önce içeriden alınan bilgilerle milyarlarca liralık şüpheli çıkışların yapıldığı iddiaları üzerine başlatıldı.

Eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın tutuklanması, bürokratik denetim organlarının tepe isimlerine yönelik adli işlemler ve TMSF'nin mağduriyetleri gidermek adına başlattığı tasfiye takvimi kamuoyunun ana gündem maddesi haline geldi.

GÜN GÜN FON KRİZİNDE YAŞANANLAR

28 Ağustos 2026: Sığ hisselerdeki yapay işlemlerle fon getirilerinin 8 ayda %3.000'i aşması üzerine SPK müdahale etti. BIST 30 dışı paylarda tek hisse için %5, toplamda %20 sınırı getirilerek serbest fonların pozisyon azaltması istendi.

15 Eylül 2026: Pusula Portföy, panik satışlar ve katılma payı iade talepleri karşısında temerrüde düştüğünü bildirdi; piyasada zincirleme likidite sıkışıklığı başladı.

17 – 20 Eylül 2026: SPK; Pusula, Tera ve bağlantılı kurumlara ait 455 bini aşkın yatırımcıyı ilgilendiren 131 fonu tasfiye sürecine aldı; tasfiye takvimi mağduriyeti azaltmak için 6 aya uzatıldı.

18 – 24 Eylül 2026: Pusula Holding yöneticisi Serdar Turhan ile Tera Yatırım yöneticisi Emre Tezmen’in aralarında bulunduğu 5 yönetici tutuklandı; 51 kişiye yurt dışı yasağı konuldu. Şüphelilere ait 1,8 milyar TL değerinde iki özel jet ve bir yata el konuldu.

25 – 29 Eylül 2026: SPK, etkin pişmanlık şartlarını (elde edilen menfaatin 2 katı iade şartı) duyurdu. Eski Bakan Fatma Betül Sayan Kaya görevinden affını istedi. Kaya çiftinin fon çöküşü öncesi 2,17 milyar TL haksız kazanç sağladığı iddia edildi; çift suçlamaları reddedip etkin pişmanlık kapsamında 1,86 milyar TL iade yaptı, ancak mal varlıkları donduruldu.

29 Eylül 2026: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında Fon Koordinasyon Kurulu kuruldu; Cumhurbaşkanı talimatıyla Devlet Denetleme Kurulu (DDK) inceleme başlattı.

4 – 6 Ekim 2026: Eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül hakkında soruşturma izni istendi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, çöküş öncesinde (13-16 Eylül) 214 kişi ve şirketin 187,6 milyar TL’lik şüpheli çıkış yaptığını açıkladı. TMSF, mağdurlara 1 milyon TL'ye kadar ara ödemeleri başlattı.

8 – 14 Ekim 2026: Gazeteciler Mustafa Balcı ve Şaban Sevinç tutuklandı, İsmail Saymaz ve Murat Ağırel'e ev hapsi verildi. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, mağduriyetleri önlemeyi hedefleyen 9 maddelik fon tasfiye yasa teklifini kabul etti.

17 – 20 Ekim 2026: A1, Bulls ve Pardus bünyesindeki 66 fonda 45 bini aşkın kişiye Ziraat Bankası aracılığıyla yaklaşık 40,8 milyar TL'lik ödeme yapıldı; tasfiyedeki fon sayısı 65'e indi. SPK Başkanı Mahmut Sütçü görevden alındı.

21 – 27 Ekim 2026: IEYHO, VSNMD, ODINE ve TRHOL paylarındaki usulsüzlükler gerekçesiyle operasyonlar genişletildi. Eski başbakan danışmanı Ertan Aydın, Türkiye Sigorta eski yöneticileri Taha Çakmak ve Gürol Sami Özer, Altınbaş Holding’den Nusret ve İnan Altınbaş ile eski SPK Daire Başkanı Erman Çete tutuklandı.

3 – 5 Kasım 2026: Eski Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun "rüşvet" suçlamasıyla; eski Bakan Fatma Betül Sayan Kaya ise "suç örgütü üyeliği" ve "SPK Kanunu'na muhalefet" suçlamalarıyla tutuklandı (eşi İlyas Kaya ve eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül adli kontrolle serbest bırakıldı).

7 – 9 Kasım 2026: Eski SPK Başkanvekili Enver Usca, BDDK 3. Daire Başkanı Bilal Soysal, BDDK Başkan Yardımcısı Muhammet Erişen ve Adil Katılım Bankası Genel Müdürü Murat Yönaç tutuklandı; toplam tutuklu sayısı 120'ye çıktı.

Son Dalga: Eski Takasbank Genel Müdürü Yunus Arıncı, Kapital Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Murat Gülkan ve Adil Katılım Bankası Kurucu Ortağı Ali Paslı da nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yargı ve denetim birimlerinin, MASAK raporları ve DDK incelemeleri çerçevesinde şüpheli para hareketlerini ve fon mekanizmalarını araştırmayı sürdürdüğü bildirildi.