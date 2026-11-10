Türkiye, Azerbaycan, Bulgaristan ve Gürcistan; Kafkaslar’dan üretilen yeşil elektriğin Avrupa pazarlarına kesintisiz taşınmasını hedefleyen "Temiz Enerji Alanında Stratejik Ortaklığa İlişkin Anlaşma"yı imzaladı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’ın "Elektriğin TANAP'ı" olarak adlandırdığı proje; Azerbaycan – Gürcistan – Türkiye – Bulgaristan hattı üzerinden oluşturulacak yeni bir iletim koridoruyla Avrupa'nın enerji arz güvenliğine doğrudan katkı sunmayı amaçlıyor.

DÖRT ÜLKENİN BAKANLARI ANTALYA'DA BULUŞTU

Antalya'daki zirvede gerçekleştirilen imza törenine; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Azerbaycan Enerji Bakanı Parviz Şahbazov, Bulgaristan Enerji Bakanı Iva Petrova ile Gürcistan Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanı Mariam Kvrivishvili katıldı.

Anlaşmayla birlikte temelleri 2024 yılında atılan ve Nisan 2025'te Bakü'de imzalanan mutabakat zaptı ile ilerletilen süreç, bağlayıcı bir hükümetlerarası anlaşma statüsü kazanarak resmiyet kazandı.

SADECE ELEKTRİK DEĞİL, DİJİTAL VERİ HATTI DA TAŞINACAK

Stratejik ortaklık, dört ülkenin elektrik iletim şebekelerinin tam entegrasyonunu ve sınır ötesi enerji ticaretinin yasal-teknik zeminini kurmanın ötesine geçiyor:

• Şebeke Entegrasyonu: Dört ülkenin iletim hatları senkronize edilerek yenilenebilir ve temiz enerji kaynaklı elektriğin kesintisiz dolaşımı sağlanacak.

• Sınır Ötesi Ticaret Altyapısı: Enerji iletimi ve dağıtımında ortak teknik ve düzenleyici kurallar belirlenecek.

• Fiber Optik Veri Hattı: Elektrik iletim hatlarıyla entegre şekilde döşenecek yüksek hızlı fiber optik kablo altyapısıyla bölge ülkeleri arasında gelişmiş veri aktarımı ve dijital haberleşme koridoru kurulacak.

BAKAN BAYRAKTAR: "AVRUPA'NIN ENERJİ ARZ GÜVENLİĞİNİ GÜÇLENDİRECEK"

Anlaşmanın detaylarını değerlendiren Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, küresel ölçekte elektrifikasyonun büyük bir ivme kazandığını hatırlatarak şu ifadeleri kullandı:

"2024 yılında temellerini attığımız, Nisan 2025'te Bakü'de mutabakat zaptını imzaladığımız bu süreci, bugün hükümetlerarası bir anlaşmayla taçlandırdık. 'Elektriğin TANAP’ı' olarak gördüğümüz bu stratejik hat ile Kafkaslar'dan Avrupa'nın kalbine temiz enerji taşıyacağız. Proje hem katılımcı ülkelerin enerji bağlarını derinleştirecek hem de Avrupa'nın arz güvenliğine güçlü bir kalkan oluşturacak."