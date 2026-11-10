Banka, güven kaybı ve iç talepteki yavaşlamaya dikkat çekerken Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) aralık ayında 100 baz puanlık faiz indirimine gitmesini bekliyor.

BOFA'DAN TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇİN DİKKAT ÇEKEN DEĞERLENDİRME

Bank of America Securities ekonomistleri, Hande Küçük liderliğinde hazırlanan 9 Kasım tarihli raporda Türkiye ekonomisine ilişkin beklentilerini paylaştı.

Raporda, Türkiye'de yaşanan fon krizinin sistemik risk boyutunun sınırlandırıldığı ancak ekonomik faaliyetler ve piyasa güveni üzerindeki etkilerinin giderek daha belirgin hale geldiği ifade edildi.

Fonlarla ilgili çözüm ve geri kazanım süreçlerine ilişkin belirsizliklerin ekonomik güven üzerinde baskı oluşturduğuna dikkat çekilen raporda, genel piyasa duyarlılığının bir ay önceki görüşmelere kıyasla belirgin şekilde zayıfladığı belirtildi.

FON KRİZİ İÇ TALEPTEKİ YAVAŞLAMAYI GÜÇLENDİRİYOR

BofA ekonomistleri, sıkı finansal koşullar nedeniyle kredi büyümesinde yaşanan zayıflamanın iç talepteki yavaşlamayı sürdürdüğünü değerlendirdi. Fon krizinin de bu eğilimi güçlendirdiği ifade edildi.

Şirketlerin fon krizinden kaynaklanan doğrudan risklerinin kontrol altında kaldığı belirtilirken tedarikçi ilişkileri ve güven kaybı üzerinden olumsuz etkilerin daha geniş bir alana yayılabileceği uyarısı yapıldı.

Raporda ayrıca önemli bir dış şok yaşanmaması halinde Türk lirasındaki değer kaybı hızında ilave bir artış beklenmediği kaydedildi.

TCMB'NİN ARALIK AYI FAİZ KARARI İÇİN 100 BAZ PUAN BEKLENTİSİ

BofA, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) enflasyonla mücadeleyi sürdürürken rezervler üzerindeki baskıları ve bireysel yatırımcıların dövize yönelmesini sınırlama ihtiyacını dikkate alacağını öngördü.

Bu çerçevede Merkez Bankasının faiz indirimlerinde temkinli hareket etmesi ve ilerleyen dönemde belirli alanlarda makroihtiyati düzenlemeleri gevşetmesi bekleniyor.

BofA Securities ekonomistleri, TCMB'nin aralık ayında gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizini 100 baz puan düşüreceği tahmininde bulundu.

BOFA'NIN 2027 YIL SONU TAHMİNLERİ

Banka, Türkiye ekonomisine ilişkin 2027 yıl sonu beklentilerini de paylaştı. Buna göre BofA'nın politika faizi tahmini yüzde 31, enflasyon tahmini ise yüzde 25 oldu.

Böylece BofA, fon krizinin ekonomi ve piyasa güveni üzerindeki etkilerinin devam etmesine rağmen TCMB'nin faiz indirimlerine kontrollü biçimde devam edeceği öngörüsünü korudu.