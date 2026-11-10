Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Eylül 2026 dönemine ilişkin sanayi üretim endeksi verilerini açıkladı. Türkiye'de sanayi üretimi, eylül ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,6 artarken bir önceki aya kıyasla yüzde 2,1 yükseldi. Madencilik, imalat sanayi ve enerji üretimi sektörlerinin tamamında yıllık artış kaydedildi. Veriler, sanayi faaliyetlerinde hem aylık hem de yıllık bazda büyüme yaşandığını ortaya koydu.

SANAYİ ÜRETİMİ EYLÜLDE YÜZDE 2,6 ARTTI

TÜİK tarafından açıklanan verilere göre sanayi üretim endeksi, Eylül 2026'da bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,6 artış gösterdi.

Sanayi üretimindeki aylık artış ise yüzde 2,1 olarak gerçekleşti.

Sanayi üretim endeksindeki değişimler şöyle:

Yıllık değişim: %2,6 artış

Aylık değişim: %2,1 artış

İMALAT SANAYİ ÜRETİMİ YILLIK YÜZDE 2,6 YÜKSELDİ

Sanayinin alt sektörlerinde de yıllık bazda artış görüldü.

Eylül ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,2 yükseldi.

İmalat sanayi sektörü endeksinde yüzde 2,6 artış kaydedilirken elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 4 arttı.

Sanayinin alt sektörlerinde yıllık değişimler şöyle:

Madencilik ve taş ocakçılığı: %1,2 artış

İmalat sanayi: %2,6 artış

Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme: %4,0 artış

SANAYİ ÜRETİMİNDE AYLIK ARTIŞ YÜZDE 2,1 OLDU

Sanayi üretimi, eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 2,1 yükseldi.

Aylık veriler incelendiğinde madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi yüzde 1,1 artarken imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 2,3 yükseldi.

Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksinde ise yüzde 0,1 artış kaydedildi.

Sanayinin alt sektörlerinde aylık değişimler şöyle:

Madencilik ve taş ocakçılığı: %1,1 artış

İmalat sanayi: %2,3 artış

Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme: %0,1 artış

SANAYİ ÜRETİMİ VERİLERİ NE ANLAMA GELİYOR?

Sanayi üretim endeksi, Türkiye ekonomisinde üretim faaliyetlerinin seyrini gösteren temel ekonomik göstergeler arasında yer alıyor.

Eylül ayında sanayi üretiminin hem aylık hem de yıllık bazda artması, sanayi faaliyetlerinde büyümeye işaret etti.

Özellikle imalat sanayinde kaydedilen yüzde 2,3'lük aylık artış, genel sanayi üretimindeki yükseliş açısından dikkat çekti.

Sanayi üretim verileri, ekonomik büyümenin üretim tarafındaki görünümünü değerlendirmek açısından önem taşıyor.