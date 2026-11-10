Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Eylül 2026 dönemine ilişkin inşaat maliyet endeksi verilerini kamuoyuyla paylaştı. Endekste aylık bazdaki artış yüzde 1,81 olarak gerçekleşti. Yıllık artış oranı yüzde 30'un üzerinde kaldı.

TÜİK’in paylaştığı tarihsel verilere bakıldığında; Eylül 2024’te yüzde 38,93 seviyesinde bulunan yıllık inşaat maliyeti artış oranı, 2025 yılı boyunca kademeli bir düşüş sergileyerek Eylül 2025’te yüzde 23,18 ile en dip noktasını görmüştü.

Ancak 2026 yılıyla birlikte yeniden kademeli tırmanışa geçen endeks, Ağustos 2026’daki yüzde 29,59 seviyesinin ardından Eylül 2026’da yüzde 30,80’e ulaşarak son bir yılın zirvesini yeniledi.

ALT KALEMLERDE MALZEME FİYATLARI ÖNE ÇIKTI

Maliyet artışının ana itici gücü malzeme fiyatlarındaki yükseliş oldu:

• Genel İnşaat: Aylık bazda malzeme endeksi yüzde 2,94 artarken, işçilik endeksi yüzde 0,23 geriledi. Yıllık bazda ise malzeme maliyetleri yüzde 31,31, işçilik maliyetleri ise yüzde 29,84 artış kaydetti.

• Bina İnşaatı: Bina yapım maliyetleri aylık yüzde 1,24, yıllık yüzde 29,29 arttı. Bu grupta aylık malzeme artışı yüzde 2,14 olurken, işçilik yüzde 0,32 düştü. Yıllık bazda malzeme yüzde 29,12, işçilik yüzde 29,59 yükseldi.

• Bina Dışı Yapılar (Altyapı): En belirgin artış bina dışı yapılarda gerçekleşti. Bu grupta maliyetler aylık yüzde 3,61, yıllık ise yüzde 35,66 yükseldi. Bina dışı yapılarda aylık malzeme artışı yüzde 5,32'ye, yıllık malzeme artışı ise yüzde 38,07'ye ulaştı.