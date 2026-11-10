Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile kamuoyunda "vergi yüzsüzleri" olarak bilinen mükelleflerin ilan edilme takvimi ve kriterleri netleşti.

Açıklama takvimi, mükelleflerin borç durumunu şeffaf bir şekilde ortaya koymak amacıyla iki aşamalı olarak işletilecek:

• 1 – 15 Aralık: Listeler ilk olarak Türkiye genelindeki tüm vergi dairelerinin ilan panolarında askıya çıkarılacak.

• 16 – 30 Aralık: Vergi dairelerinin ardından kapsamlı listeler doğrudan Gelir İdaresi Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden kamuoyuyla paylaşılacak.

AÇIKLANACAK İKİ AYRI LİSTE VE KAPSAM KRİTERLERİ

Kamuoyuna duyurulacak bilgiler, her bir vergi dairesine 5 milyon TL ve üzerinde borcu ya da kesinleşmiş cezası bulunan mükellefleri kapsayacak ve iki ayrı liste halinde sunulacak:

• Vadesi Geçmiş Borçlular Listesi: 31 Aralık 2025 tarihi itibarıyla ödeme vadesi dolmuş olmasına rağmen, 20 Kasım 2026 tarihine kadar ödenmemiş vergi ve ceza borcu bulunan mükelleflerden oluşacak.

• Tarhiyatı Kesinleşenler Listesi: Güncel borçlu olup olmadığına bakılmaksızın; vergi incelemeleri veya takdir komisyonu kararları neticesinde haklarında vergi/ceza hesaplanan ve bu tarhiyatları 1 Haziran 2025 ile 31 Mayıs 2026 tarihleri arasında kesinleşen mükellefleri içerecek.