Borsa İstanbul'da işlem gören Alarko Holding (ALARK) ve TAV Havalimanları Holding (TAVHL) hisselerinde Goldman Sachs Group tarafından gerçekleştirilen pay işlemleri Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirildi. Goldman Sachs, TAVHL hisselerinde 104,4 milyon TL'lik alım gerçekleştirerek şirketteki payını yüzde 3,07'ye yükseltti. Alarko Holding tarafında ise eylül ve ekim aylarında yapılan alım satım işlemleri sonucunda grubun pay oranı yüzde 3 eşiğinin altına geriledi.

GOLDMAN SACHS'TAN TAVHL HİSSESİNDE 104,4 MİLYON TL'LİK ALIM

Goldman Sachs Group'un kontrolündeki Goldman Sachs International, 5 Kasım 2026 tarihinde TAV Havalimanları Holding (TAVHL) paylarında alış işlemi gerçekleştirdi.

KAP'a yapılan açıklamaya göre şirket, 341.694 adet TAVHL payı satın aldı. İşlem fiyatı 305 TL, bildirilen toplam işlem tutarı ise 104.419.666 TL olarak açıklandı.

Alımın ardından Goldman Sachs Group'un TAV Havalimanları sermayesindeki doğrudan ve dolaylı toplam pay oranı yüzde 2,98'den yüzde 3,07'ye yükseldi.

TAVHL pay alım işleminin detayları şöyle:

İşlem detayı Açıklama Hisse kodu TAVHL İşlem tarihi 5 Kasım 2026 İşlem türü Alım Alınan pay 341.694 adet İşlem fiyatı 305 TL Bildirilen işlem tutarı 104.419.666 TL İşlem öncesi pay oranı %2,98 İşlem sonrası pay oranı %3,07

GOLDMAN SACHS'IN ALARK HİSSESİNDEKİ PAYI YÜZDE 3'ÜN ALTINA GERİLEDİ

Goldman Sachs Group, Alarko Holding (ALARK) paylarına ilişkin gerçekleştirdiği işlemleri de KAP'a bildirdi.

Açıklamaya göre 22 Eylül–6 Ekim 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen alım ve satım işlemleri sonucunda grubun Alarko Holding sermayesindeki dolaylı pay oranı yüzde 3 eşiğinin altına geriledi.

Goldman Sachs, 22 Eylül tarihinde 219.127 adet ALARK payı satın alırken 29 Eylül'de 467.911 adet pay sattı. Ardından 30 Eylül'de 528.450 adet pay alımı gerçekleştirdi.

Ekim ayında ise alım ve satım işlemleri devam etti. 1 Ekim'de 406.917 adet satış, 5 Ekim'de 34.428 adet alış ve 6 Ekim'de 142.549 adet satış işlemi yapıldı.

ALARK paylarında gerçekleştirilen işlemler şöyle:

Tarih İşlem Pay Adedi Fiyat İşlem Tutarı 22 Eylül 2026 Alım 219.127 108,75 TL 63.184.827 TL 29 Eylül 2026 Satım 467.911 100,13 TL 49.164.034 TL 30 Eylül 2026 Alım 528.450 98,46 TL 54.960.865 TL 1 Ekim 2026 Satım 406.917 Açıklanmadı Açıklanmadı 5 Ekim 2026 Alım 34.428 105,98 TL 9.243.593 TL 6 Ekim 2026 Satım 142.549 105,32 TL 16.328.835 TL

ALARK'TA SON İŞLEMİN ARDINDAN PAY ORANI YÜZDE 2,96 OLDU

Goldman Sachs Group'un Alarko Holding'deki pay oranı, söz konusu dönemdeki işlemlerle yüzde 3 seviyesinin üzerinde ve altında hareket etti.

22 Eylül'deki alım işleminin ardından yüzde 3,03'e yükselen pay oranı, 29 Eylül'deki satışla yüzde 2,96'ya geriledi.

30 Eylül'deki alış işlemiyle yüzde 3,08'e yükselen oran, 1 Ekim'deki satışın ardından yüzde 2,99 oldu.

5 Ekim'de gerçekleştirilen alımla yüzde 3,00 seviyesine ulaşan pay oranı, 6 Ekim'deki son satış işleminin ardından yüzde 2,96'ya geriledi.

Böylece Goldman Sachs Group'un pay oranı TAVHL'de yüzde 3 eşiğini aşarken ALARK'ta bu eşiğin altına indi.

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