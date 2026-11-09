Girişim Elektrik Sanayi Taahhüt ve Ticaret A.Ş. (GESAN), TEİAŞ tarafından gerçekleştirilen ihaleye ilişkin yeni gelişmeyi Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Şirket, 15 Ekim 2026 tarihinde yaptığı açıklamada, "İTM-563 REF. 154KV Çukurca TM (Hakkari) Yapımı Yapım İşi" ihalesine katıldığını ve en avantajlı teklifi vererek birinci sırada yer aldığını duyurmuştu.

Son KAP bildirimine göre TEİAŞ Genel Müdürlüğü, ilgili projenin sözleşmesinin imzalanması için Girişim Elektrik'e davette bulundu.

TEİAŞ İLE 10 GÜN İÇİNDE SÖZLEŞME İMZALANACAK

Girişim Elektrik, sözleşme davetinin ardından TEİAŞ ile 10 gün içerisinde sözleşme imzalanacağını açıkladı.

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde gerçekleştirilecek trafo merkezi yapım işinin ihale baz bedeli 390.931.876 TL olarak bildirildi.

İhaleye ilişkin bilgiler şöyle:

İhale bilgisi Açıklama Şirket Girişim Elektrik (GESAN) İhaleyi düzenleyen kurum TEİAŞ Proje 154 kV Çukurca Trafo Merkezi Proje konumu Hakkari İhale baz bedeli 390.931.876 TL İhale sonucu ilk açıklama 15 Ekim 2026 Son gelişme Sözleşme daveti Planlanan sözleşme süresi 10 gün içinde

PROJEDE EUROPOWER ENERJİ'NİN ÜRÜNLERİ KULLANILACAK

Girişim Elektrik, projenin elektriksel ve elektromekaniksel ekipmanlarının grup şirketlerinden temin edileceğini açıkladı.

KAP bildirimine göre projede kullanılacak akım ve gerilim transformatörleri, yüksek gerilim kesicileri, ayırıcılar ve Metal Clad ekipmanları Europower Enerji A.Ş.'den sağlanacak.

Güç transformatörleri ise Europower World Enerji A.Ş.'den temin edilecek.

Böylece TEİAŞ'ın Hakkari'deki trafo merkezi yapım projesinde Girişim Elektrik'in yanı sıra Europower Enerji ve Europower World Enerji'nin ürünleri de kullanılacak.

GESAN'DAN KAP AÇIKLAMASI

Şirket, KAP'a yaptığı bildirimde TEİAŞ'ın sözleşme davetine ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"Şirketimizin, TEİAŞ Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen, ‘‘İTM-563 REF. 154KV ÇUKURCA TM (HAKKARİ) YAPIMI YAPIM İŞİ'' konulu ihaleye katıldığı ve en avantajlı fiyatı teklif ederek 1. olduğu 15/10/2026 tarihinde bildirilmişti.

TEİAŞ Genel Müdürlüğü ilgili iş için şirketimize sözleşme davetinde bulunmuş olup, kurum ile 10 (on) gün içinde sözleşme imzalanacaktır.

İhale baz bedeli 390.931.876 TL'dir. (ÜçYüzDoksanMilyonDokuzYüzOtuzBirBinSekizYüzYetmişAltı, TürkLirası)

Proje kapsamında kullanılacak Akım Gerilim Transformatörü, Yüksek Gerilim Kesicisi - Ayırıcısı, Metal Clad gibi elektriksel ve elektromekaniksel ürünler Europower Enerji A.Ş.'den, Güç Transformatörleri ise Europower World Enerji A.Ş.'den temin edilecektir.

İşbu açıklamanın İngilizce versiyonu hazırlanmış olup, metinler arasında herhangi bir farklılık olması durumunda Türkçe metin esas alınacaktır.

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