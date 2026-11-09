Halkbank'ın (HALKB) 2026 yılı üçüncü çeyrek finansal sonuçlarını açıklamasının ardından 6 aracı kurumun hisseye yönelik hedef fiyat ve tavsiyeleri gündeme geldi. Kurumların hedef fiyatları 41,30 TL ile 52,30 TL arasında değişirken, ortalama hedef fiyat 47,38 TL olarak hesaplandı. En yüksek hedef fiyatı açıklayan kurum Vakıf Yatırım oldu.

HALKBANK ÜÇÜNCÜ ÇEYREKTE BEKLENTİLERİN ÜZERİNDE KÂR AÇIKLADI

Halkbank, 2026 yılının üçüncü çeyreğinde konsolide olmayan finansal tablolarına göre 8,21 milyar TL net kâr elde etti.

Bankanın yılın ilk dokuz ayındaki toplam net kârı 25,94 milyar TL'ye ulaştı.

Matriks Haber tarafından gerçekleştirilen ve 14 aracı kurumun katıldığı ankette üçüncü çeyrek ortalama net kâr beklentisi yaklaşık 7,71 milyar TL olarak belirlenmişti.

Halkbank'ın açıkladığı üçüncü çeyrek net kârı, piyasa beklentisinin üzerinde gerçekleşti.

HALKBANK İÇİN 6 ARACI KURUMUN HEDEF FİYATI

Aracı kurumların Halkbank hisselerine ilişkin hedef fiyatları ve tavsiyeleri şöyle:

Aracı kurum Hedef fiyat Tavsiye Getiri potansiyeli Vakıf Yatırım 52,30 TL Tut %21,51 Ziraat Yatırım 52,10 TL Al %21,05 Yapı Kredi Yatırım 47,00 TL Tut %9,20 İş Yatırım 46,00 TL Tut %6,88 Garanti BBVA Yatırım 45,59 TL Endekse paralel getiri %5,92 Deniz Yatırım 41,30 TL Al -%4,04

EN YÜKSEK HEDEF FİYAT 52,30 TL

Altı aracı kurum arasında Halkbank için en yüksek hedef fiyatı 52,30 TL ile Vakıf Yatırım belirledi.

Ziraat Yatırım, 52,10 TL hedef fiyat ve "al" tavsiyesi açıklarken, Yapı Kredi Yatırım'ın hedef fiyatı 47 TL, tavsiyesi ise "tut" oldu.

İş Yatırım, Halkbank için 46 TL hedef fiyat ve "tut" tavsiyesini korudu.

Garanti BBVA Yatırım'ın hedef fiyatı 45,59 TL olurken, kurumun tavsiyesi "endekse paralel getiri" olarak açıklandı.

Deniz Yatırım ise 41,30 TL ile listede en düşük hedef fiyatı belirleyen kurum oldu. Kurumun 9 Kasım tarihli değerlendirmesinde hisseye yönelik tavsiye "al" olarak yer aldı.

ORTALAMA HEDEF FİYAT 47,38 TL OLDU

Altı aracı kurumun hedef fiyatlarının aritmetik ortalaması 47,38 TL olarak hesaplandı.

Bu tutar, 43,04 TL referans fiyata göre yaklaşık yüzde 10,09 oranında teorik yükseliş potansiyeline karşılık geliyor.

En yüksek hedef fiyat olan 52,30 TL'nin aynı referans fiyata göre getiri potansiyeli yüzde 21,51 seviyesinde bulunuyor.

Deniz Yatırım'ın 41,30 TL'lik hedef fiyatı ise referans fiyatın yaklaşık yüzde 4,04 altında kalıyor.

Aracı kurumların hedef fiyatları, şirketlerin finansal performansına ve piyasa koşullarına ilişkin beklentilere dayanan tahminlerden oluşuyor. Açıklanan hedef fiyatlara ulaşılması garanti edilmiyor.