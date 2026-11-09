Türkiye Sigorta A.Ş. (TURSG), 2026 yılı ocak-ekim dönemine ilişkin brüt prim üretimi sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Şirketin bağımsız denetimden geçmemiş verilerine göre, 2025 yılının ilk 10 ayında 115.626.093.683 TL olan brüt prim üretimi, 2026'nın aynı döneminde 147.346.691.031 TL'ye yükseldi.

Böylece yıllık bazda yüzde 27 artış kaydedilirken, brüt prim üretimindeki nominal artış yaklaşık 31,72 milyar TL oldu.

EN YÜKSEK PRİM ÜRETİMİ GENEL ZARARLAR BRANŞINDA

Türkiye Sigorta'nın branş bazında açıkladığı verilere göre en yüksek prim üretimi genel zararlar alanında gerçekleşti.

Genel zararlar branşındaki prim üretimi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 49 artarak 46,51 milyar TL'ye ulaştı.

Yangın ve doğal afetler branşında yüzde 23 artışla 35,46 milyar TL, hastalık ve sağlık branşında ise yüzde 31 artışla 19,06 milyar TL prim üretildi.

Kara araçları branşındaki prim üretimi yüzde 21 yükselerek 16,56 milyar TL'ye çıkarken, kara araçları sorumluluk branşında yüzde 6 artışla 14,77 milyar TL prim üretimi gerçekleşti.

KREDİ SİGORTALARINDA YÜZDE 78 ARTIŞ

Şirketin brüt prim üretiminde oransal olarak en yüksek artış kredi sigortalarında kaydedildi.

Kredi branşında prim üretimi, 2025 yılının aynı dönemindeki 163,21 milyon TL'den 290,46 milyon TL'ye yükselerek yüzde 78 arttı.

Nakliyat branşında da yüzde 64 artışla 1,45 milyar TL prim üretimi gerçekleştirildi.

Buna karşılık kefalet branşında yüzde 68, hukuksal koruma branşında yüzde 46 ve su araçları branşında yüzde 27 oranında düşüş yaşandı.

TÜRKİYE SİGORTA'NIN BRANŞ BAZINDA PRİM ÜRETİMİ

Şirketin 2026 yılı ilk 10 aylık brüt prim üretiminde öne çıkan branşlar şöyle:

Branş 2026/10 Prim Üretimi (TL) Değişim Genel zararlar 46.514.066.656 +%49 Yangın ve doğal afetler 35.463.972.504 +%23 Hastalık / sağlık 19.059.248.301 +%31 Kara araçları 16.558.659.432 +%21 Kara araçları sorumluluk 14.768.127.194 +%6 Kaza 5.467.444.199 +%14 Genel sorumluluk 3.283.485.320 +%15 Nakliyat 1.447.295.961 +%64 Hava araçları 1.440.215.174 +%27 Hava araçları sorumluluk 1.277.632.801 +%16 Su araçları 1.285.556.596 -%27 Kredi 290.462.888 +%78 Hukuksal koruma 270.179.962 -%46 Finansal kayıplar 173.906.812 -%4 Kefalet 46.437.233 -%68 Toplam 147.346.691.031 +%27

TÜRKİYE SİGORTA'DAN 10 AYDA 147,3 MİLYAR TL PRİM ÜRETİMİ

Türkiye Sigorta'nın ilk 10 aylık sonuçları, genel zararlar, yangın ve doğal afetler ile sağlık branşlarının toplam prim üretiminde önemli paya sahip olduğunu gösterdi.

Şirketin açıkladığı 147,35 milyar TL tutarındaki brüt prim üretimi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 27 artışa işaret ediyor.

Açıklanan tutarlar bağımsız denetimden geçmemiş brüt prim üretimi verilerini kapsıyor. Bu rakamlar şirketin net kârını değil, sigorta faaliyetleri kapsamında üretilen prim tutarlarını ifade ediyor.

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